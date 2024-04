Pistoia, aperte le iscrizioni al Rally degli Abeti e Abetone

Da oggi iscrizioni aperte all’edizione numero 41 del Rally degli Abeti e Abetone, in programma per il 18 e 19 maggio.

Nato nel 1983 in una piovosa nottata di giugno ed arrivato ad essere, anno dopo anno, una delle competizioni su strada più apprezzate non solo in Toscana, il “rally più verde d’Italia” torna sulla scena nazionale come terza prova della Coppa Rally di zona 7, campionato di cui è un cardine insostituibile da anni, oltre ad essere anche l’ideale veicolo di comunicazione del territorio della Montagna Pistoiese mediante lo sport.

CONFERMATA LA VICINANZA A DYNAMO CAMP

Dopo la fortunata esperienza dello scorso anno, che ha festeggiato l’edizione dei quaranta anni della competizione, la AS Abeti Racing torna a legare l’evento a Dynamo Camp di Limestre. La struttura ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie, con programmi di Terapia Ricreativa, volti allo svago e al divertimento e a riacquisire fiducia in se stessi. Nato nel 2007, Dynamo Camp si trova al limitare di un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo. Una realtà significativa, sia per la propria mission quanto per la Montagna Pistoiese, che anche quest’anno si trova coinvolta con il Rally degli Abeti e Abetone con il fine di ampliare il proprio messaggio allo sport ed ai suoi attori. Per questo, il Rally degli Abeti ha nuovamente intitolato a Dynamo Camp il nome di una prova speciale un riordinamento verrà ospitato dentro la struttura di Limestre, dove le macchine saranno esposte e visibili.

IL PROGRAMMA:

CONFERMATI DUE GIORNI DI GARA SU UN PERCORSO DI GRANDI RICORDI

E’ stata disegnata una gara che ricalca a grandi linee il percorso dello scorso anno, che ricevette ampi apprezzamenti da tutti, dai piloti, dagli addetti ai lavori e dagli appassionati. Il Quartier Generale sarà come sempre San Marcello Pistoiese che ospiterà, oltre alla Direzione di Gara anche l’arrivo nella centralissima Piazza Matteotti, diventata oramai un’icona della competizione. Si tornerà a correre su due giorni su un totale di sette prove speciali, tre previste al sabato e quattro alla domenica. Confermato il Parco di Assistenza nella zona di insediamento artigianale di Campo Tizzoro, usata da molte stagioni.

La prima giornata di confronti cronometrati, nel pomeriggio di sabato 18 maggio, dopo la partenza “tecnica” da Campo Tizzoro alle 15,45, sarà incentrata soprattutto sui due passaggi della celebre quanto temuta “Torri di Popiglio”, di cui uno all’imbrunire (Km 9,750) e verrà poi confermata la prova “Dynamo Camp” di Limestre (Km. 4,400), in una versione leggermente più lunga e in senso contrario rispetto al 2023 (così come lo sarà anche lo “shakedown”, che si svolgerà in una porzione della stessa strada).

L’indomani, domenica 19 maggio, i concorrenti dovranno affrontare i tratti delle “piesse” di Piteglio” (Km. 7,320) e torna poi il doppio impegno della “LimAbetone Memory” (Km. 13,300), che farà affrontare il primo tratto dell’indimenticata cronoscalata tricolore per poi tuffarsi nel più nervoso tracciato che da Rivoreta porta poi alle porte di Cutigliano. Una prova che lo scorso anno entusiasmò tutti i partecipanti. Arrivo previsto in centro a San Marcello Pistoiese per le ore 16,30. Saranno 65,140, i chilometri di prove speciali, sui totali 253,680.

IL TEST PRE EVENTO

Abeti Racing organizza due giornate di test pre-gara. Le giornate, giovedì 16 e venerdì 17 maggio, si svolgeranno in un percorso ricavato fra l’Osservatorio Astronomico di Gavinana e Pratorsi per un massimo di 3 km.

Le domande e l’attestazione del pagamento della relativa quota dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di Lunedì 6 Maggio utilizzando il modulo scaricabile sul sito abetiracing.it.

GIOVEDÍ 16 MAGGIO

•Giornata aperta a tutti i tipi di auto

•Massimo di 10 auto (€ 300+iva)

•Durata del test per auto: 1 ora

VENERDÍ 17 MAGGIO

•Giornata riservata alle vetture RALLY2

•Massimo di 6 auto (€ 500+iva)

•Durata del test per auto: 2 ore

TANTE VALIDITA’ UFFICIALI

Alla gara “moderna”, come già detto terzo atto della Coppa di settima zona, si affiancherà l’11^ edizione dello “storico”, la quale sarà valida per il Trofeo Rally di terza zona ed inoltre partirà proprio dalla Montagna Pistoiese il Campionato sociale ACI Pistoia-Memorial Roberto Misseri. Altre validità saranno quelle delle serie promozionali Michelin Trofeo Italia, Trofeo Pirelli Accademia, R-Italian Trophy e, per le vetture storiche il Trofeo Michelin Historic.

LA “TOP FIVE” DEL 2023: IL POKER DI GASPERETTI

1. Gasperetti-Ferrari (Skoda Fabia Evo R5) in 36’12.3; 2. Volpi-Gentini (Skoda Fabia R5) a 54.4; 3. Tucci-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 1’09.2; 4. Ciardi-Natalini (Toyota Yaris GR) a 1’39.6; 5. Fiore-Manfredi (Skoda Fabia Evo R5) a 2’04.0.

IL PODIO DELLE “STORICHE”

1. Mori-Frosini (BMW M3) in 41’45.7; 2. Ferrato-Rosina (BMW M3) a 1’21.9; 3. Bonafe’-Pontini (Porsche 911 RS) a 1’51.9.