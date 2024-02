Toyota presenta la GR Yaris Rally Cup 2024

Toyota conferma anche per la stagione 2024 la GR Yaris Rally Cup, il trofeo monomarca italiano che, sposando in pieno la filosofia GAZOO Racing, ha come intento quello di diffondere il più possibile gli sport motoristici, anche a livello locale.

Di fondamentale importanza nella scoperta di nuovi talenti della guida, la GR Yaris Rally Cup è dunque pronta a partire nella sua quarta edizione consecutiva, chiamando i suoi interpreti all’agonismo proposto dalle prove speciali del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Una stagione che, sulla scia dei successi del Team internazionale GAZOO Racing, vincitore del titolo iridato in tutte le competizioni FIA a cui ha preso parte (WRC, WEC, W2RC), si annuncia sempre più avvincente con protagonista la GR Yaris che rimane confermata nella configurazione dello scorso anno.

“Siamo orgogliosi di poter dare il via alla quarta edizione della GR Yaris Rally Cup – dichiara Christian Mohorovicich, Direttore Marketing di Toyota Motor Italia – manifestazione che rappresenta un’eccellenza nel panorama motoristico nazionale. Il trofeo ci permette di entrare in contatto con i nostri fan e di rendere accessibile il motorsport anche a giovani talenti, centrando in pieno l’obiettivo di TOYOTA GAZOO Racing. Quest’anno introdurremo diverse novità che renderanno ancora più emozionante la gara, non vedo quindi l’ora che arrivi il momento del primo appuntamento!”

Confermato il super montepremi da oltre trecentomila euro, tra premi in denaro ed in valore. Risorse dedicate alla classifica assoluta del trofeo, ai team, agli Under 23 e alla categoria “Promotion”. Come nelle passate edizioni, sono previsti importanti premi di gara che permetteranno ai più meritevoli di finanziare la stagione di gara. Grandi novità anche per i premi finali, con la possibilità per il vincitore assoluto e quello Under 23 di essere coinvolto nelle attività ufficiali del Toyota Gazoo Racing Italy nella stagione 2025. Inoltre, viene confermato il montepremi riservato alle gare della Coppa di Zona, denominato “GR CHALLENGE CRZ”, nell’ottica di dare tangibile supporto al rallismo locale, sfruttando la competitività della GR Yaris.

Le principali caratteristiche della vettura versione 2024, mossa da un propulsore di 1,6 litri da 280 cavalli, sono:

• Specchietti retrovisori “racing”

• Presa d’aria sul tetto

• Griglie aerazione cofano motore

• Intercooler “racing”

• Sistema di raffreddamento transfer

• Differenziale meccanico posteriore

• Ammortizzatori posteriori coassiali

CALENDARIO GR YARIS RALLY CUP 2024

• 12-13 aprile Rally Regione Piemonte

• 28-29 giugno Rally 2 Valli

• 26-28 luglio Rally Roma Capitale

• 13-14 settembre Rally 1000 Miglia

• 18-19 ottobre Rally Sanremo