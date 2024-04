Coldiretti – Vigneto Toscana, a Vinitaly incontro nazionale su cambiamenti climatici e innovazione

Genetica green e nuove tecniche evolutive, innovazione e sperimentazione in campo per affrontare le sfide che i cambiamenti climatici stanno già imponendo alla viticoltura toscana. Sono i temi al centro dell’incontro nazionale promosso da Coldiretti Toscana e Vigneto Toscana in collaborazione con Valoritalia in programma lunedì 15 aprile (ore 16.45) al Vinitaly, il salone internazionale del vino che si tiene a Veronafiere.

L’incontro, che sarà ospitato all’interno di Casa Coldiretti (ingresso Canalgrande – tra i padiglioni 2 e 4), rientra nell’ambito degli appuntamenti formativi ed informativi voluti da Vigneto Toscana per aggiornare e migliorare le conoscenze tecniche ma anche normative delle aziende vitivinicole.

L’obiettivo dell’appuntamento è quello di fornire, alle imprese agricole del settore, una panoramica aggiornata sugli sviluppi della ricerca e gli strumenti di adattamento e mitigazione che già oggi possono essere impiegati in agricoltura ma anche quello di favorire uno scambio di esperienze e di punti di vista tra tutti i partecipanti. Tra i temi che saranno affrontati le Tea (Tecniche di Evoluzione Assistita) e la selezione massale, il metodo tradizionale di propagazione della vite per via vegetativa.

All’incontro partecipano: Letizia Cesani (Presidente di Coldiretti Toscana e Vigneto Toscana), Francesco Ferreri(Coordinatore Consulta Vitivinicola Nazionale Coldiretti) Enrico Bachechi (Fondatore di AMPELS), Riccardo Velasco (Direttore Centro Ricerca Viticoltura ed Enologia del CREA), Gennaro Giliberti (Dirigente Assessorato Agricoltura Regione Toscana) e Stefania Saccardi (Vicepresidente Giunta Regionale Toscana). Modera Angelo Corsetti (Direttore Coldiretti Toscana).