Bocce paralimpiche, il 3° Memorial Giorgio Borghesi vinto dal piombinese Argenziano

Sabato 23 marzo le corsie del Bocciodromo Comunale di Firenze dell’US Affrico si sono animate dei boccisti paralimpici provenienti da tutta la regione per il 3° Memorial Giorgio Borghesi. Giocatrici e giocatori con disabilità intellettivo relazionale (DIR) si sono affrontati per aggiudicarsi la terza edizione della gara dedicata al compianto dirigente dell’ASHA Pisa, animatore del gruppo boccistico paralimpico regionale. È stata proprio l’ASHA Pisa, con l’US Affrico, a organizzare la gara che ha visto sfidarsi giocatori delle società Polisportiva CAM Cortona, Bocciofila Piombinese, Bocciofila Pieve a Nievole, Efesto Rosignano, Bocciofila Biturgia (Sansepolcro), Bocciofila Migliarina (Viareggio), oltre che delle due società organizzatrici. La sezione Bocciofila dell’Affrico si conferma punto di riferimento per il boccismo paralimpico: la società infatti effettua corsi di bocce paralimpiche per le realtà del territorio Centro Sociale Educativo CSE Il Totem, Istituto Don Orione e Centro Diurno Centostelle.

Sotto gli occhi attenti del Presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti, del tecnico Elena Fondi e del Coordinatore attività paralimpica FIB Toscana Armando Martini, la mattina si è disputata la fase eliminatoria con 4 gironi all’italiana e subito c’è stata qualche sorpresa. A seguito dei quarti di finale sono arrivati a disputare l’ultima fase il campione uscente Nico Lecci dell’ASHA Pisa, Andrea Castagna della Bocciofila Pieve a Nievole, Antonio Argenziano della Bocciofila Piombinese e Matteo Marconcini dell’Affrico. La tiratissima finale è stata tra Argenziano e Castagna, due delle rivelazioni del torneo, con il piombinese che trionfa alla fine per 8-3.

Ad effettuare le premiazioni sono stati il Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, il Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti, la Consigliera ASHA Pisa Alexandra Mirzea, la Consigliera US Affrico Enza Lombardi, il delegato FIB Firenze Pisa Prato Stefano Bartoloni e il Coordinatore attività paralimpica FIB Toscana Armando Martini.

“E’ stata veramente una bella manifestazione” ha dichiarato il Presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti. “Si conferma un’ottima risposta da parte delle società affiliate FIB che hanno raccolto l’invito e preso parte con entusiasmo alla manifestazione. Abbiamo visto un’ottima crescita sotto il punto di vista tecnico da parte di tutti, segnale di un lavoro continuo e importante sotto il profilo sia sociale che sportivo”.

“Siamo fieri di aver promosso questa bella manifestazione, in ricordo del nostro caro amico e socio Giorgio” ha dichiarato Alexandra Mirzea, consigliera di ASHA Pisa presente alla manifestazione assieme al segretario Remo Pasquinucci. “Ringraziamo la FIB Toscana e l’Affrico confidando che in futuro ci siano altre occasioni come questa che valorizzano i nostri atleti paralimpici”.