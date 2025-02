Bando città murate, le fortificazioni di 22 Comuni toscani saranno restaurate

“Oltre venti tra mura e muraglie di città, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate e rese nella possibilità di essere fruite e godute dai cittadini toscani. La Toscana è impegnata più che mai nel recupero e nella conservazione del proprio patrimonio murario. Le cosiddette Città murate sono un bene prezioso che deve essere a disposizione della popolazione ma possono essere anche una risorsa turistica”.

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta l’esito del bando di sostegno per le Città murate e le fortificazioni della Toscana pubblicato nel 2024 dalla Regione. Dai castelli della Lunigiana alla Val d’Orcia, passando per le torri di San Gimignano e le fortezze della Maremma, le mura di ventidue Comuni toscani, attraverso questo bando, torneranno ad animarsi in virtù di un finanziamento di 5 milioni di euro che favorirà non solo interventi di restauro e conservazione ma anche premierà progetti che hanno privilegiato il rapporto tra l’esterno della città murata di riferimento e il suo interno e quelli che hanno previsto azioni di valorizzazione attraverso la creazione di percorsi culturali.

I progetti selezionati, divisi per Provincia:

Arezzo : Comuni di Cortona, Cavriglia, Lucignano e Marciano della Chiana

: Comuni di Cortona, Cavriglia, Lucignano e Marciano della Chiana Firenze : Comune di Certaldo

: Comune di Certaldo Grosseto : Comune di Massa Marittima

: Comune di Massa Marittima Livorno : Comune di Campiglia Marittima

: Comune di Campiglia Marittima Lucca : Comuni di Pieve Fosciana, Barga, Minucciano, Gallicano e San Romano in Garfagnana

: Comuni di Pieve Fosciana, Barga, Minucciano, Gallicano e San Romano in Garfagnana Massa-Carrara : Comuni di Bagnone e Comano

: Comuni di Bagnone e Comano Pisa : Comuni di Pisa e San Giuliano Terme

: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme Pistoia : Comune di San Marcello Piteglio

: Comune di San Marcello Piteglio Siena: Comuni di Sarteano, San Gimignano, Castiglione d’Orcia, Siena e San Quirico d’Orcia

Il bando si inserisce nell’ambito degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo 2021-2025 che prevede, all’obiettivo dal titolo “Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”, di consolidare e incrementare gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale toscano. Per questa azione, che ha visto la partecipazione al bando di oltre sessanta Comuni, Regione Toscana ha destinato 5 milioni di euro di proprie risorse nel bilancio 2024-2026.