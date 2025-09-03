Arte, Florence Biennale 2025: annunciati nuovi ospiti e Progetti Speciali

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDopo aver svelato\u00a0i primi nomi dei Guests of Honour e Progetti Speciali,\u00a0la Florence Biennale annuncia le ultime\u00a0NEW ENTRIES\u00a0che prenderanno parte alla XV edizione, in programma dal\u00a018 al 26 ottobre 2025\u00a0presso la storica sede della\u00a0Fortezza da Basso\u00a0di\u00a0Firenze.\r\n\r\nSotto il tema centrale di questa edizione, quale \u201cThe Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design\u201d, gli artisti invitati indagheranno le profonde complessit\u00e0 del dualismo tra luce e oscurit\u00e0, opposti che si attraggono e si completano, mettendo in evidenza le connessioni e le disconnessioni tra questi due elementi. Tra i prestigiosi nomi confermati fanno il loro ingresso:\r\n\r\nLIKU MARIA TAKAHASHI,\u00a0pittrice giapponese, scultrice, designer, studiosa e docente d'arte nonch\u00e9 maestra di arti marziali. L\u2019artista ricever\u00e0 il Premio "Lorenzo il Magnifico" del Presidente della Florence Biennale 2025 e presenter\u00e0 il grande progetto \u201cSe Jonathan Livingston Seagull fosse un uccello di passaggio\u201d, un\u00a0live painting partecipativo\u00a0con il pubblico. Per rappresentare la simbologia dell\u2019oneness,\u00a0Takahashi s\u2019ispira al libro\u00a0Jonathan Livingston Seagull\u00a0per il forte messaggio morale e spiega:\u00a0\u201cPer raggiungere le terre lontane gli uccelli migratori volano in stormi per molti giorni, senza dormire e attraversando l'oscurit\u00e0 impenetrabile della notte. La loro vista non permette loro di vedere attraverso il buio della notte. Tuttavia, continuando a volare insieme come gruppo, riescono a raggiungere la loro destinazione. Proprio come gli uccelli migratori riescono a percorrere grandi distanze verso una terra sicura volando in stormo, anche noi esseri umani dovremmo diventare un tutt'uno per poter raggiungere insieme un futuro migliore\u201d.\r\n\r\nIl progetto \u00e8 realizzato secondo il\u00a0metodo Maris, il\u00a0primo metodo di pittura al mondo concepito per essere accessibile a chiunque, a prescindere dall\u2019abilit\u00e0 visiva e dall\u2019et\u00e0. L\u2019artista racconta: \u201cMaris \u00e8 una forma d'arte che ho inventato per consentire alle persone non vedenti di apprezzare i dipinti insieme alle persone vedenti. Le immagini sono realizzate con la\u00a0sabbia. I granelli di sabbia vengono disposti insieme per formare un dipinto, e ogni granello incarna la speranza per il futuro.\u201d\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAl fine di ricordare uno dei pi\u00f9 rilevanti disegnatori argentini del Novecento,\u00a0la Florence Biennale rende omaggio a\u00a0MARCELO MAYORGA\u00a0con una mostra dedicata e il conferimento del Premio \u201cLorenzo il Magnifico\u201d del Presidente alla carriera \u201cIn Memoriam\u201d. Capace di coniugare la perfezione formale con una profonda indagine etica e sociale, Mayorga si \u00e8 distinto nella scena artistica argentina unendo un virtuosismo tecnico raffinato a una potente carica narrativa e critica. La sua produzione, dominata da un tratto sicuro e una padronanza del chiaroscuro, oscilla tra un realismo metaforico e una vena ironica graffiante. Le sue opere ritraggono scene emblematiche: figure umane che si aggregano in comunit\u00e0 anonime, architetture silenziose, aeroplani leggeri \u2014 simboli di guerre, malessere sociale e transizioni storiche \u2014 spesso immersi in una penombra poetica e carica di tensione. Il suo sguardo acuto e la sua tecnica magistrale fanno ancora oggi di ogni opera un fulcro di riflessione sulla condizione umana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nExplicando a Dios. la\u0301piz carbo\u0301n. 70x100. 1993\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCHAO GE, rinomato artista cinese contemporaneo noto per la sua maestria nella pittura e nella ricerca del colore, leader della pittura spirituale nei circoli artistici cinesi. Le sue opere si distinguono per la loro\u00a0spiritualit\u00e0,\u00a0ricchezza emotiva\u00a0e\u00a0spiccata sensibilit\u00e0\u00a0ed esprimono il\u00a0trauma psicologico, la\u00a0perdita e i\u00a0conflitti interiori\u00a0di un'epoca complessa, insieme alla riflessione e alla sofferenza che ne derivano.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLa sua arte incarna la bellezza poetica dei paesaggi dell'Oriente ma, allo stesso tempo, tocca le difficolt\u00e0, la confusione spirituale e la sofferenza umana del XX secolo. Chao Ge si distingue dal contesto discorsivo diffuso della sua epoca, proponendo una visione chiara pur rimanendo distante dal mainstream. Le sue opere non vengono contaminate dall'assurdit\u00e0, dall'eccentricit\u00e0 e dall'egoismo estremo del XX secolo, ma manifestano una ferma convinzione nell'essenza delle cose e uno spirito umanistico positivo. L\u2019artista ritiene che la grande funzione della pittura risieda nel trarre la percezione delle cose da parte delle persone, dalla narrazione superficiale all'essenza interiore. Quando gli \u00e8 stato chiesto quale fosse il suo obiettivo creativo, una volta ha dichiarato: \u201cRestituire alle persone il rispetto per le cose\u201d.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFull Dress, oil on canvas, 70 cm \u00d7 40 cm\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nGREGORIO LUKE\u00a0ha tenuto migliaia di conferenze negli Stati Uniti, in Messico, Europa, Cina e Sud America. Elena Poniatowska, la pi\u00f9 importante autrice vivente del Messico, afferma: \u201cGregorio Luke tiene le conferenze pi\u00f9 straordinarie che si possano vedere sulla Terra\u201d. Per Agust\u00edn Gurza del LA Times: \u201cGregorio Luke parla come se avesse avuto una visione. I suoi ascoltatori non possono fare a meno di vederla anche loro.\u201d\r\n\r\nAlla Florence Biennale terr\u00e0 due conferenze esplorando il tema della di quest\u2019edizione \u2013 Luce e oscurit\u00e0 \u2013 dedicando la prima a\u00a0REMBRANDT, pittore e incisore olandese, maestro del chiaroscuro, e la seconda a\u00a0DAVID ALFARO\u00a0SIQUEIROS, rivoluzionario nella vita e innovatore nell'arte.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \tREMBRANDT \u2013 Mercoled\u00ec 22 ottobre ore 18.00\r\nGregorio Luke approfondir\u00e0 il mondo di Rembrandt, facendo luce sulla sua vita tumultuosa e sulla sua magnifica arte.\u00a0\u00a0La luce e l'oscurit\u00e0 sono l'essenza stessa dell'arte di Rembrandt: con questi elementi, egli ha saputo catturare come nessun altro artista l'espressivit\u00e0 umana.\r\n \tDAVID ALFARO SIQUEIROS \u2013 Sabato 25 ottobre ore 17.00\r\nQuesta conferenza di Gregorio Luke metter\u00e0 in luce numerosi aspetti che i giovani artisti di oggi possono imparare da Siqueiros. Infatti, David Alfaro Siqueiros era un\u00a0maestro della dualit\u00e0: era un soldato e un artista. Egli ha combattuto nella rivoluzione messicana e nella guerra civile spagnola e ha dipinto murales di grande impatto. Siqueiros ha esercitato una grande influenza sull'arte contemporanea, dall'espressionismo astratto alla pop art e all'arte chicana.\r\n\r\nPROGETTI SPECIALI\r\n\r\nInsieme alla\u00a0proiezione di importanti anteprime nazionali, tra i\u00a0progetti speciali\u00a0di grande rilievo della XV edizione della Florence Biennale spicca\u00a0\u201cFLORENT IN AURO. GIOIELLI\u00a0PER LA ROSA D\u2019ORO DI PIO II\u201d, mostra a cura del\u00a0Prof. Paolo Torriti, Direttore del\u00a0Master Executive in Storia, Design e Marketing del Gioiello dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Siena \u2013 Campus di Arezzo. In mostra, saranno esposti i disegni e lo sviluppo di alcune idee di gioielli realizzati dagli allievi del Master ispirati al tema La Rosa d\u2019Oro, donata nel 1458 da Papa Pio II alla citt\u00e0 di Siena e attualmente conservata presso il Museo civico della stessa citt\u00e0 toscana.\r\n\r\nPer la prima volta\u00a0nella storia della Florence Biennale, grazie alla collaborazione con\u00a0LOQI, che realizzer\u00e0 la\u00a0shopper in edizione limitata della mostra, verr\u00e0 attivato un\u00a0contest\u00a0nel quale LOQI assegner\u00e0 un\u00a0premio speciale\u00a0ad un artista: il vincitore avr\u00e0 l\u2019opportunit\u00e0 di creare una propria shopper, che verr\u00e0 poi venduta nel circuito museale di LOQI.\r\n\r\nPer maggiori informazioni sul programma della XV edizione della Florence Biennale visita il sito\u00a0https:\/\/www.florencebiennale.org\/\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nINFORMAZIONI UTILI\r\n\r\nEVENTO:\u00a0XV FLORENCE BIENNALE\r\n\r\nQUANDO:\u00a0Dal 18 al 26 ottobre 2025\r\n\r\nORARI: sabato 18 dalle 14.00 alle 20.00, domenica 26 dalle 10.00 alle 19.00, tutti gli altri giorni dalle 10.00 alle 20.00. Luned\u00ec 20 chiuso.\r\n\r\nDOVE:\u00a0Fortezza da Basso \u2013 Firenze\r\n\r\nINGRESSO: biglietto intero \u20ac 14, ridotto \u20ac 9 (altre opzioni sul sito) ACQUISTO BIGLIETTI SU\u00a0VIVATICKET.COM\r\n\r\nCATALOGO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON EDITORIALE GIORGIO MONDADORI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n