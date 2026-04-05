Arezzo,l’Ecoparco: una risorsa di economia circolare al servizio dei cittadini 

Arezzo compie un passo decisivo verso la sostenibilità con l’inaugurazione dell’Ecoparco, un’area innovativa interamente dedicata alla riduzione dei rifiuti e al riciclo di materiali critici inaugurata questa mattina nei pressi dell’ingresso del parco Pertini in viale Giotto. Questa iniziativa rappresenta l’azione pilota di economia circolare del Comune di Arezzo all’interno del progetto europeo LIFE GreenMe5, cofinanziato dall’Unione Europea e realizzato con il fondamentale supporto tecnico del gestore Sei Toscana. L’Ecoparco si configura come uno spazio attrezzato dove la tecnologia incontra l’educazione ambientale, grazie all’installazione di contenitori “Ecoshell” ad alta tecnologia destinati alla raccolta di piccoli RAEE, oli esausti, batterie, pile, farmaci, toner e cartucce.

All’interno dell’area i cittadini troveranno inoltre un eco-compattatore per il recupero delle bottiglie in PET e la Casa dell’Acqua, un distributore di acqua liscia e gassata pensato per abbattere drasticamente l’utilizzo di plastica monouso che sarà fruibile gratuitamente per tutta la cittadinanza fino al mese di giugno 2026. L’accesso ai servizi dell’Ecoparco è progettato per essere semplice e premiante, poiché attraverso l’utilizzo della Sei Card sarà possibile sbloccare gli sportelli e accumulare ecopunti secondo un sistema di premialità già collaudato nei centri di raccolta comunali, ricordando che fino a giugno l’accesso sarà libero per favorire la massima partecipazione.

“Un altro importante traguardo raggiunto – ha dichiarato l’assessore Marco Sacchetti. – L’apertura dell’Ecoparco non è solo un atto formale ma la testimonianza concreta dell’impegno di Arezzo nel rispettare gli obiettivi del Green City Accord per rendere il nostro contesto urbano più verde, pulito e sano. Con questa struttura si agisce direttamente sui cinque pilastri del progetto GreenMe5 che spaziano dall’economia circolare alla tutela della biodiversità, posizionando la nostra città all’avanguardia in una rete internazionale che ci vede collaborare con partner europei del calibro di Murcia, Cieza, Helsingborg e Vilnius per migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua riducendo al contempo l’inquinamento acustico”.

L’Ecoparco si completa con un punto informativo dotato di bacheche dedicate che aiuteranno la comunità a comprendere i benefici ambientali derivanti da un corretto conferimento dei rifiuti, trasformando un gesto quotidiano in un contributo fondamentale per il futuro del pianeta.