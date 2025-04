Arezzo, una giornata di formazione sulle maxiemergenzeper il personale della Centrale 118

Si è svolta ieri ad Arezzo una giornata di formazione dedicata alla gestione delle maxiemergenze, rivolta al personale della Centrale Operativa 118. L’iniziativa ha coinvolto 20 tra allieve e allievi, affiancati da 10 operatori esperti dello staff maxiemergenza, con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative in situazioni di emergenza complessa.

Il programma formativo ha alternato momenti teorici ad attività pratiche, con simulazioni di scenari critici come se fossero gestiti da una vera sala operativa. Particolare attenzione è stata riservata alle procedure specifiche della COES di Arezzo, in relazione alla gestione di eventi ad elevata complessità come incidenti stradali di grandi dimensioni, terremoti o alluvioni. Attraverso finte chiamate a una sala operativa “virtuale”, i partecipanti hanno potuto esercitarsi nella gestione coordinata di emergenze, affinando le capacità di risposta immediata e di lavoro in team.

Si tratta di formazione di base che viene garantita a tutto il personale del 118, mentre quella avanzata è riservata agli operatori specializzati nella gestione delle maxiemergenze. Un percorso formativo fondamentale per garantire una risposta tempestiva ed efficace in situazioni critiche, favorendo la collaborazione interistituzionale e la diffusione di procedure condivise tra i diversi attori coinvolti.

“La formazione in maxiemergenza è importante per gestire efficacemente gli eventi maggiori – sottolinea Luca Pancioni, Coordinatore del Gruppo Maxi Emergenze della Asl Toscana Sud Est – Permette di acquisire le competenze necessarie per identificare e gestire le situazioni di emergenza, di collaborare efficacemente con altri enti durante le emergenze e di diffondere e testare le procedure specifiche con tutte le professioniste e i professionisti coinvolti. A conferma dell’importanza della formazione in questo settore, il piano formativo aziendale ha previsto un incremento dei corsi a livello aziendale, puntando a formare sempre più operatrici e operatori in grado di affrontare le sfide delle grandi emergenze”.