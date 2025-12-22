Arezzo, un premio per i titolari delle carte-fedeltà delle Farmacie Comunali

Un premio per i titolari delle carte-fedeltà delle Farmacie Comunali di Arezzo. La scadenza per riscattare i punti accumulati nel corso del biennio 2024-2025 è fissata per mercoledì 31 dicembre che sarà l’ultimo giorno utile per recarsi nelle otto farmacie diffuse tra città e frazioni dove usufruire di sconti o scegliere tra i prodotti presenti nel catalogo “Futuro Verde”. A partire da giovedì 1 gennaio, infatti, il saldo verrà azzerato e ripartirà una nuova raccolta.

La carta-fedeltà è stata sottoscritta gratuitamente da quasi tredicimila cittadini che, come gesto di riconoscenza per la fiducia e gli acquisti effettuati negli ultimi mesi, potranno ora convertire i punti accumulati in premi. “Futuro Verde” è il filo conduttore del catalogo previsto dal circuito Carta Pro che comprende tanti oggetti di utilizzo quotidiano ispirati da una comune matrice di ecosostenibilità e attenzione verso il benessere delle persone, proponendo soluzioni per cura di sé, abitazione, cucina, attività motoria, tempo libero, infanzia e viaggi. Un’apposita sezione è dedicata alla cura degli animali domestici, mentre un’ulteriore opportunità è rappresentata dalla possibilità di richiedere sconti sull’acquisto di prodotti extra-farmaceutici con buoni di dieci euro ogni mille punti. Il catalogo dei premi è disponibile sulla pagina “Carta Fedeltà” presente sul sito delle Farmacie Comunali di Arezzo dove ogni utente potrà conoscere il regolamento e accedere alla sezione privata per consultare il proprio saldo dei punti.