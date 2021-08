AREZZO – Un altro appuntamento da non perdere nel cartellone estivo di “Anfiteatro sotto le stelle”

A grande richiesta e sulla scia del successo dell’evento eccezionale dell’estate 2020, torna all’Anfiteatro romano, Mario Cassi, baritono che ha portato Arezzo nel mondo, con alcuni dei suoi artisti amici, ospiti delle più prestigiose scene internazionali.

Il programma della serata è ancora una volta scelto tra le pagine più belle del repertorio operistico e da camera italiano e francese: spazia dalle fantasie per pianoforte e flauto dell’ottocento alle romanze d’opéra più celebri ma anche più raramente eseguite ad Arezzo. Anche quest’anno i “friends” si esibiranno nei ruoli da loro più amati ed eseguiti nel mondo, e in uno speciale medley finale di canzoni.

Ancora una volta un evento nel segno della grande Musica, dell’Amicizia, dove il grande pubblico di Arezzo tornerà a essere protagonista insieme ad Artisti di caratura internazionale che hanno accettato l’invito di Mario Cassi, come Anastasia Bartoli, Sonia Ganassi, Celso Albelo, Francesco Loi ed Enrico Cicconofri.

“Il 29 agosto vi aspetto tutti per una serata eccezionale, un vero e proprio galà della lirica: con quattro superstars, un flautista e un pianista di altissimo livello. Alcuni sono già venuti l’anno scorso, tre sono new entry. Il programma è pieno di brani di rara esecuzione uniti a brani molti conosciuti: un evento dunque per tutti i gusti e tutte le tasche, soprattutto grazie alla Fondazione che ha messo a disposizione alcuni biglietti per under 26 e gli altri a un prezzo molto modesto. Se sarà un gran concerto non sarà solo per merito di chi sta sul palco ma anche per l’entusiasmo e la generosità del pubblico che assisterà allo spettacolo, come sempre protagonista assieme agli artisti: un mix ideale che spero rimanga nella memoria della città di Arezzo.” (Mario Cassi)

“Un onore poter ospitare, nuovamente, sul prestigioso palco dell’anfiteatro, Mario Cassi, baritono che ha portato Arezzo nel mondo. Un orgoglio della nostra città, un esempio di come la musica faccia parte del patrimonio culturale degli aretini. Mario sarà protagonista insieme ad alcuni dei suoi amici, artisti che si esibiscono nelle più prestigiose scene internazionali. Musica, amicizia e aggregazione sono elementi importanti in questo periodo; la cultura è e sará sempre la risposta migliore per il futuro di tutti noi. Arezzo città della Musica trova in questo “Galà” una magnifica conferma”. (Alessandro Ghinelli, sindaco Arezzo)

​​”L’ultimo appuntamento con la classica di anfiteatro sotto le stelle si chiude con il galà lirico ideato da Mario Cassi, il Baritono aretino che insieme ai suoi straordinari amici ci regalerà una vera e propria festa del bel canto”. (Lorenzo Cinatti, direttore Fondazione Guido D’Arezzo).

“La presenza, anche in questa seconda edizione di Anfiteatro sotto le Stelle, del baritono Mario Cassi e di altri importanti interpreti nazionali e internazionali della lirica, rappresenta per noi una straordinaria opportunità per dare lustro all’Arena dell’Anfiteatro romano di Arezzo”. (Stefano Casciu, Direttore regionale Musei della Toscana)

Programma

R. Leoncavallo: da Pagliacci – “Si può?” (Mario Cassi)

G. Verdi: da Les Vêpres Siciliennes – “Au sein des mers” (Anastasia Bartoli)

G. Bizet: da Les pêcheurs de perles – “Au fond du temple saint” (Celso Albelo, Mario Cassi, Francesco Loi)

F. Cilea: da Adriana Lecouvreur – “Acerba voluttà” (Sonia Ganassi)

G. Verdi: da La Traviata – “Lunge da lei… O mio rimorso” (Celso Albelo)

G. Verdi: da Aida

“Ciel! Mio padre” (Anastasia Bartoli, Mario Cassi)

Fantasia per flauto e pianoforte di R. Galli (Francesco Loi)

G. Donizetti: da Lucia di Lammermoor – “Tombe degli avi miei”

Ponchielli: da La Gioconda – “Suicidio” (Anastasia Bartoli)

M. Ravel: vocalise en forme d’Habanera (Francesco Loi)

G. Verdi: da Un ballo in maschera

“Teco io sto” (Anastasia Bartoli, Celso Albelo)

G.Verdi: da Rigoletto

“Cortigiani, vil razza dannata” ( Mario Cassi)

P. Mascagni: da Cavalleria Rusticana

“Voi lo sapete o mamma” (Sonia Ganassi)

Intermezzo (Francesco Loi)

“Oh! Il Signore vi manda” (Sonia Ganassi, Mario Cassi)

Medley di canzoni: Granada, Torna a surriento, Mattinata Fiorentina, Santa Lucia, Non ti scordar di me.

PREVENDITA

spettacolo 29 agosto – Anfiteatro Romano

La Fondazione ha riservato biglietti per i ragazzi under 26 da ritirare mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 dalle 17 alle 19 al Teatro Petrarca o il giorno dell’evento dalle 19 alla biglietteria dell’anfiteatro.

Sarebbe importante comunicare che avremo un punto per effettuare tamponi gratuiti all’anfiteatro dalle 19 alle 21 per chi compra il biglietto del gran gala.

la vendita parte da oggi online e circuito punti vendita.

TicketOne e discoverarezzo.com

PRIMO SETTORE ROSSO

intero 30 euro

ridotto soci Unicoop Firenze, 25 euro

SECONDO SETTORE GIALLO

intero 20 euro

ridotto soci Unicoop Firenze, 15 euro

TERZO SETTORE BLU

10 euro

Infopoint Discover Arezzo Via Giorgio Vasari, 13 Arezzo (AR) dalle ore 10:30 alle ore 16:30

Circuito BoxofficeToscana/Ticketone

info: Officine della Cultura

via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 338 8431111

biglietteria@officinedellacultura.org