L’amministrazione comunale ricorda che sono aperte le prenotazioni per i tamponi rapidi presso la Croce Rossa in via Divisione Garibaldi nei giorni di domenica dalle 10 alle 13 e lunedì dalle 16 alle 19,30. Chiunque sia residente nel Comune di Arezzo potrà prenotarsi seguendo le indicazioni contenute su https://www.comune.arezzo.it/tamponi-rapidi

È possibile prenotarsi per più appuntamenti a cadenza quindicinale.