Arezzo, tre argenti per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di Fondo

Tre medaglie d’argento per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di Fondo di Livorno. Sette atleti della società aretina sono scesi in vasca nella principale gara invernale dedicata alle lunghe distanze dove, a confronto con coetanei di tutta la Toscana, hanno dimostrato carattere, tenacia, resistenza e preparazione tecnica con buoni piazzamenti e miglioramenti cronometrici. Il bilancio complessivo è stato particolarmente positivo con i secondi posti di Sofia Napoli del 2010 nei 5000 metri in stile libero delle Juniores e di Anna Magi del 2013 e Djulietta Rosca del 2012 nei 3000 metri in stile libero delle Ragazze, poi la squadra in vasca al campionato regionale è stata completata da Pietro Belleggia, Matilde Beoni, Giulia Gianquitto e Adele Napoli.

L’avvio di stagione della Chimera Nuoto è stato ulteriormente impreziosito dall’ottimo secondo posto tra tredici società di tutto il centro Italia che è stato conquistato al primo Trofeo Intercomunale Larciano-Lamporecchio in virtù di un ricco medagliere con ventitré ori, diciannove argenti e dodici bronzi. L’ottima prova degli atleti del Palazzetto del Nuoto di Arezzo è stata certificata dal monopolio del podio in ben due specialità di gara rivolte alle nuotatrici del 2012: i 200 misti hanno visto Isabella Sacchetti al primo posto, Morgana Milagros Domenichelli al secondo posto e Giulia Gianquitto al terzo posto, mentre i 200 rana sono terminati con l’oro di Domenichelli, l’argento di Rosca e il bronzo di Gianquitto. Ben sette nuotatori e nuotatrici hanno terminato la trasferta con quattro medaglie a testa che sono state vinte da Matilde Beoni, Giusi Fiorucci, Leonardo Pasquini, Leonardo Raffi e dalle stesse Domenichelli e Rosca, mentre un tris di podi è stato festeggiato da Gianquitto, Beatrice Alvisi, Matteo Capanni, Anna Magi e Asia Senesi. Il palmares della Chimera Nuoto è stato, infine, ulteriormente arricchito da ori, argenti e bronzi conseguiti da Emma Becucci, Aurora Frulli, Niccolò Gepponi, Greta Viola Maraghini, Natalia Mazzeschi, Adele Napoli, Sveva Pancini e Diletta Sisti.