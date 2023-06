Arezzo, Smart Vita apre nuove opportunità professionali nella sicurezza sul lavoro

Nuove opportunità professionali nel settore della sicurezza sul lavoro. Ad averle attivate è l’azienda Smart Vita di Sansepolcro che sta perseguendo un incremento dell’organico aziendale per far fronte alla crescita e alla diversificazione delle attività collegate alla preventivazione, progettazione, installazione di sistemi anticaduta e formazione sui rischi nei lavori in quota e negli spazi confinati. L’obiettivo di questa realtà, fondata nel 2014, è di stimolare l’affermazione di una cultura favorevole alla riduzione di infortuni e incidenti sui luoghi di lavoro, con un impegno che ha recentemente vissuto un’evoluzione con l’inaugurazione di una palestra per l’addestramento e l’esercitazione che configura un unicum sul territorio nazionale per la fedele ricostruzione di tutte le diverse potenziali situazioni di rischio.

Lo sviluppo delle attività ha comportato la necessità di ampliamento del personale aziendale attraverso l’inserimento di nuove figure richieste dalla sede di Sansepolcro. Tra queste rientrano gli addetti all’ufficio tecnico con mansioni che spaziano tra consulenza, sopralluoghi, preventivazione e progettazione di sistemi anticaduta, con professionisti destinati a configurarsi come un punto di riferimento per la sicurezza sul lavoro di aziende e stabilimenti di diversi settori, e di cantieri civili o industriali. L’avvio dell’attività della palestra ha invece richiesto la presenza di personale qualificato e professionale per condurre percorsi di addestramento, esercitazioni e dimostrazioni pratiche orientati alla gestione dei lavori in quota e degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Smart Vita, dunque, è alla ricerca di formatori con competenze, conoscenze e esperienze da trasmettere a tecnici, operai e imprese impegnati in luoghi di lavoro a rischio di caduta. Questa palestra, infatti, fa affidamento sull’installazione permanente di linee vita, binari, parapetti, passerelle, scale fisse con e senza gabbia di protezione a seconda delle esigenze specifiche di ogni situazione di lavoro per condurre prove di salvataggio e di estrazione di un corpo: la figura ricercata sarà impegnata in questo specifico ambito con l’obiettivo di andare a stimolare una piena conoscenza dei rischi e un corretto utilizzo delle attrezzature a disposizione. «L’attività di Smart Vita – spiega Richard Lee Dallaghan, ideatore e amministratore di Smart Vita, – è sempre più orientata a fornire un servizio completo che parte dalla mappatura dei rischi, passa dall’installazione di sistemi anticaduta e dalla fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, e arriva fino all’esercitazione in un luogo con pochi pari nella penisola come la palestra allestita insieme a Somain Italia. Si tratta, dunque, di un’attività sempre più complessa e variegata che richiede ulteriore personale per fornire consulenza e progettazione, informazione, formazione e addestramento a chi opera nel settore con l’obiettivo di prevenire incidenti e di salvare vite».