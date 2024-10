Arezzo, pioggia di medaglie per l’Artistica Maschile della Ginnastica Petrarca

Pioggia di medaglie per la Ginnastica Petrarca al debutto nel Campionato Regionale Gold di Ginnastica Artistica Maschile. La prima prova di Montevarchi ha visto sette atleti di diverse età scendere in pedana nelle competizioni individuali e di squadra, tornando a misurarsi con coetanei di tutta la Toscana e presentando i nuovi esercizi costruiti negli ultimi mesi di preparazione insieme ai tecnici Jacopo Pineschi e Anna Piazza.

Un buon secondo posto è stato raggiunto nel Campionato a Squadre degli Allievi3 da Alessandro Ferrini e Cristian Materazzi che si sono alternati in un programma di gara completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, meritando la piazza d’onore del podio alle spalle della sola Arcobaleno Prato. Particolari soddisfazioni sono poi arrivate nella competizione individuale che ha visto Christian Antonini festeggiare il terzo posto tra gli Junior2 nella prova all-around dove ha dimostrato la propria completezza tecnica nella rotazione tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. La Ginnastica Petrarca ha poi conseguito positivi piazzamenti nelle singole specialità della disciplina, con Leonardo Ercolani che si è piazzato terzo nelle parallele tra i Senior, Pietro Badini secondo alla sbarra, terzo al volteggio e quarto alle parallele tra i Senior, Mattia Boncompagni primo alla sbarra e agli anelli, secondo alle parallele e terzo al cavallo con maniglie tra gli Junior3, e Riccardo Baccega primo al corpo libero e secondo al cavallo con maniglie tra gli Junior3. Questa prova ha permesso di individuare i margini di miglioramento in vista della seconda giornata di campionato e del proseguo della stagione che conoscerà una tappa decisiva nella successiva Zona Tecnica Interregionale che determinerà le qualificazioni per le finali nazionali.

La Ginnastica Petrarca è scesa in pedana anche nella seconda e ultima prova del Campionato Regionale Individuale Allieve di Ginnastica Ritmica. La gara di Campi Bisenzio ha visto emergere Aurora Serafieri del 2014 che, tra le Allieve 2^ Fascia, si è esibita in un programma completo di gara con corpo libero, fune e cerchio, centrando il quinto posto e il conseguente pass per la Zona Tecnica Interregionale che, in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre ad Alba Adriatica, fornirà la possibilità di un confronto con coetanee dalla Toscana, dal Lazio e dalla Sardegna per guadagnare l’accesso tra le migliori che potranno poi contendersi il titolo ai successivi campionati italiani. L’obiettivo della qualificazione alla Zona Tecnica è stato raggiunto anche da Caterina Falomi del 2012 tra le Allieve 4^ Fascia dopo gli esercizi con nastro, cerchio, palla e clavette, poi la squadra Gold allenata da Francesca Lapi, Benedetta Moroni e Anna Bigi ha schierato anche Sveva Trojanis tra le Allieve 2^ Fascia che, presentando il programma di gara completo tra tutti gli esercizi, ha dimostrato importanti margini di miglioramento a confronto con avversarie di società di tutta la Toscana.