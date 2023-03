Vino, il Consorzio Vino Chianti Classico al Vinitaly 2023

Il Consorzio Vino Chianti Classico sarà presente a Vinitaly nel consueto stand al Padiglione 9 della Regione Toscana (in posizione D2-3-4): una vetrina importante per la denominazione del Gallo Nero che a Verona presenta in degustazione 212 etichette di Chianti Classico, nelle tre tipologie Annata, Riserva e Gran Selezione, di 108 diverse aziende produttrici.

Per tutti gli appassionati, enologi e intenditori del vino si presenta l’occasione di vivere un’esperienza sensoriale unica al Vinitaly. Sarà possibile degustare quasi 200 etichette di Chianti Classico, accompagnati da sommelier esperti e pronti a guidare i visitatori in un viaggio tra i sapori e i profumi del territorio.

Accedendo al catalogo interattivo presente online sul sito del Consorzio è possibile prenotare una degustazione personalizzata delle oltre 200 etichette in degustazione costruendo una sessione di assaggio su misura.

Infine, non mancheranno i momenti di approfondimento della Chianti Classico Academy. Online è possibile conoscere e prenotare i seminari del Gallo Nero in calendario a Vinitaly. Da non perdere il seminario: Il Chianti Classico. Le Unità Geografiche Aggiuntive in programma lunedì, 3 aprile 2023 dalle 15:30 alle 17:00 in Sala Vivaldi (Palaexpo Piano -1). Giovanni Manetti, Presidente del Consorzio, e Alessandro Masnaghetti, giornalista e cartografo, in un incontro a due voci racconteranno questo nuovo progetto al pubblico di Vinitaly.