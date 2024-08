Arezzo, Laura Abenante tra le migliori italiane convocate per i Ctr Games Karate

Laura Abenante dell’Accademia Karate Casentino è tra le migliori atlete italiane selezionate per combattere ai Ctr Games Karate. La manifestazione, in programma sabato 7 settembre a Brescia, proporrà un quadrangolare tra la nazionale e le rappresentative di Nord, Centro e Sud Italia motivato dalla volontà di proporre un confronto di alto livello tra i più talentuosi giovani della penisola in vista delle prossime gare internazionali. In questo contesto d’eccezione è rientrata anche Abenante che è riuscita a emergere dalle selezioni andate in scena al centro sportivo della Polizia di Stato in Roma tra centosettantotto atleti e atlete di Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Toscana ed Emilia Romagna, meritando così un posto nella squadra del Centro Italia.

Classe 2007, la casentinese ha dimostrato talento e carattere ai tecnici federali attraverso una serie di combattimenti in cui si è imposta contro tutte le coetanee affrontate nei -48kg Juniores e in cui è così risultata come la migliore di questa categoria. Questo percorso è valso la possibilità di combattere nella rappresentativa del Centro Italia e va ad arricchire un 2024 particolarmente positivo per questa atleta che, negli ultimi mesi, ha conquistato il bronzo ai Campionati Italiani Juniores e ben tre medaglie in manifestazioni di spessore internazionale (l’argento all’Open d’Italia di Riccione, il bronzo alla Karate Open League di Padova e il bronzo alla Open League di Roma), oltre ad aver partecipato a due tappe della coppa del mondo giovanile nella spagnola La Coruña e nella croata Poreč. Abenante sarà la seconda atleta dell’Accademia Karate Casentino a poter scendere sul tatami ai Ctr Games Karate dopo Iris Bernacchi nel 2022, a testimonianza dell’eccellenza della preparazione impostata dai tecnici Luca Boldrini e Filippo Oretti con tanti ragazzi e ragazze capaci di imporsi in ambito nazionale e internazionale.

In quest’ottica, ben tre atlete della società di Rassina sono state convocate per il seminario della nazionale italiana giovanile fissato da giovedì 5 a sabato 7 settembre ancora a Brescia. Al fianco di Abenante, infatti, è stata confermata la presenza di Lara Piantini del 2011 che già aveva vissuto il raduno di marzo a Lignano Sabbiadoro ed è stata chiamata Anna Simoni del 2010 che potrà vivere le emozioni delle prime esperienze in azzurro. Le atlete dell’Accademia Karate Casentino saranno protagoniste di tre giornate di allenamenti e di combattimenti con coetanee da tutta la penisola che permetteranno agli allenatori federali di valutarne il livello, di monitorarne la crescita e, soprattutto, di individuare i giovani talenti per definire le convocazioni nelle future squadre giovanili italiane.