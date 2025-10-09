Arezzo, la trentaduesima edizione de “Le stelle del ring” fa tappa a Capolona

“Le stelle del ring” farà nuovamente tappa a Capolona. La trentaduesima edizione del gran galà degli sport da combattimento è fissata per le 17.00 di sabato 1 novembre quando la palestra Garibaldi in via Dante ospiterà un evento all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo con alcuni dei migliori rappresentanti della kickboxing del panorama nazionale e internazionale. L’appuntamento, promosso dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Capolona, tornerà ad aggregare appassionati da tutta la penisola per assistere a un incalzante alternarsi di incontri tra atleti già affermati e giovani promesse in rampa di lancio.

La giornata de “Le stelle del ring” sarà aperta già alle 12.00 con i Campionati Italiani WKN a contatto leggero rivolti a dilettanti di ogni età, dai bambini agli adulti, che si confronteranno in quattro aree di gara per contendersi i titoli nazionali maschili e femminili in diverse discipline quali kickboxing, k1, boxe, thai boxe, mma o grappling. L’organizzazione è stata nuovamente conferita dalla federazione World Kickboxing Network al Team Jakini che, da anni, è tra le principali realtà nazionali impegnate nella promozione e nello sviluppo degli sport da combattimento, andando così a rinnovare un’importante occasione di confronto, crescita sportiva, promozione dello sport per tutti e valorizzazione dei giovani talenti. Il cuore dell’evento sarà poi il galà pomeridiano dove le maggiori attese saranno orientate verso i due portacolori del team aretino Sebastian Vasilovici e Anton Torres che, allenati da Nicola Sokol Jakini, saranno impegnati rispettivamente nella kickboxing e nella boxe, godendo dell’opportunità di combattere con il sostegno del loro pubblico. «L’evento di Capolona – commenta Jakini, – chiuderà un 2025 caratterizzato da grandi risultati dei nostri atleti in Italia e all’estero. “Le stelle del ring” sarà una nuova occasione per vederli in azione e per assistere a incontri ricchi di tecnica, spettacolo, energia e adrenalina, tornando a catalizzare i riflettori della kickboxing internazionale sul nostro territorio».