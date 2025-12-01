Arezzo, la Italfimet al meeting internazionale Material Preview

Il mondo della moda a confronto a Material Preview. Il meeting internazionale dedicato al settore della pelle, in programma mercoledì 3 dicembre al Centro Rogers di Scandicci, vedrà la presenza anche della Italfimet di Monte San Savino che avrà il compito di rappresentare gli sviluppi della galvanica per perseguire finiture dei metalli preziosi sempre più orientate verso criteri di innovazione, sostenibilità e sicurezza. L’evento rinnoverà una vetrina per il “saper fare” espresso dalle principali aziende italiane ed estere del comparto della moda, offrendo un’occasione di incontro tra produttori, accessoristi e brand per condividere soluzioni tecniche e progettuali capaci di rispondere alle evoluzioni del mercato.

La Italfimet, fondata nel 1992 e forte oggi di circa cinquanta dipendenti, presenterà a Material Preview le possibilità di personalizzazione della galvanica a seconda delle diverse applicazioni negli accessori della moda e nelle lavorazioni con la pelle, avviando un dialogo diretto per approfondire esigenze specifiche, individuare criticità e sviluppare nuove soluzioni. La partecipazione all’evento avverrà insieme alla IFE – Italian Fashion Engineering che fornisce consulenza in fase di progettazione, industrializzazione e miglioramento dei processi delle case di moda. Competenze e professionalità diverse saranno dunque abbinate per consolidare sempre più i modelli di economia circolare tra riduzione degli sprechi, recupero dei metalli preziosi, minimizzazione dell’impatto ambientale e tutela della salute di lavoratori e consumatori.