Arezzo, la Chimera Nuoto rompe il ghiaccio allo Swimmeeting Alto Adige

La Chimera Nuoto rompe il ghiaccio allo Swimmeeting Alto Adige. La nuova stagione di gare del settore giovanile aretino prenderà il via sabato 15 e domenica 16 novembre alla prestigiosa manifestazione internazionale di Bolzano che, giunta alla ventinovesima edizione, rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del panorama italiano. La gara vedrà ai blocchi di partenza anche medagliati olimpionici e mondiali in rappresentanza di molteplici nazionali, permettendo a tutti i partecipanti di vivere un momento di confronto tra varie distanze, varie specialità e varie categorie dopo la lunga fase di preparazione autunnale.

La Chimera Nuoto partirà alla volta dello Swimmeeting Alto Adige con un numeroso gruppo con quarantasei atlete e atleti impegnati tra Ragazzi, Junior, Cadetti ed Esordienti A che saranno accompagnati dai tecnici Mattia Esposito, Marco Licastro e Adriano Pacifici. L’obiettivo sarà di dar seguito al prestigioso risultato conseguito nel 2024 quando la società aretina centrò il quarto posto nella classifica generale tra oltre settanta squadre dall’Italia e dall’estero in virtù di sei ori, otto argenti e tre bronzi, certificando l’alto livello tecnico della preparazione condotta al Palazzetto del Nuoto. L’esperienza di Bolzano rappresenterà il primo vero banco di prova della stagione per testare la condizione dei singoli nuotatori, consolidare lo spirito di squadra e misurare i progressi tecnici e cronometrici in vista degli ultimi impegni del 2025 tra cui spiccano i campionati regionali e nazionali assoluti. «Lo Swimmeeting è un appuntamento ormai tradizionale della stagione autunnale – commenta Marco Magara, presidente della Chimera Nuoto. – I nostri ragazzi potranno nuotare al fianco dei campioni olimpici e confrontarsi con atleti di altissimo livello in una manifestazione di respiro internazionale, acquisendo motivazioni, verificando il lavoro svolto, vivendo un’esperienza fortemente formativa e iniziando la nuova stagione con consapevolezza, entusiasmo e determinazione».