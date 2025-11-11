Arezzo Karate 1979, tre atleti ai Campionati Italiani Juniores

Tre atleti dell’Arezzo Karate 1979 sul tatami dei Campionati Italiani Juniores. Jayrson Tecson, Rinoah Del Valle e Razvan Preda vivranno le emozioni di combattere nella più importante manifestazione nazionale che, sabato 22 e domenica 23 novembre, riunirà i migliori karateki nati nel biennio 2009-2010 al Centro Olimpico di Lido di Ostia per conferire i tricolori nelle diverse categorie di peso nel Kumite – Combattimento.

I tre portacolori della storica società aretina sono riusciti a centrare il pass per le finali nazionali in virtù dei positivi risultati raggiunti nella fase regionale di qualificazione a Certaldo. A emergere è stato soprattutto Tecson che ha combattuto nei -50kg dove ha dimostrato un’ottima combinazione tra tecnica e carattere con cui ha meritato l’oro al termine di un cammino impeccabile contro coetanei da tutta la Toscana, acquisendo così stimoli, consapevolezza e determinazione in vista dei campionati italiani. Positive sono state anche le prove di Del Valle nei -61kg e di Preda nei -68kg che, con il loro percorso, hanno meritato il passaggio alla finale nazionale. Questi traguardi rappresentano un motivo di particolare soddisfazione per l’Arezzo Karate 1979 per il conseguimento dell’obiettivo della qualificazione con tutti i tre atleti con cui si è messo alla prova a Certaldo, dimostrando la qualità della preparazione condotta dai tecnici Alessandro Balestrini, Enrico Pelo e Michele Luttini all’interno della palestra nella Galleria Sacchi in via Vittorio Veneto. «Siamo orgogliosi di questi ragazzi – commenta Balestrini, presidente e fondatore dell’Arezzo Karate 1979, – che, con impegno e costanza, hanno conquistato il diritto di rappresentare la nostra società in una delle competizioni più importanti d’Italia. Tecson, Del Valle e Preda hanno meritato l’opportunità di vivere un’esperienza particolarmente emozionante e formativa: la triplice qualificazione è la conferma della solidità del lavoro svolto nella nostra palestra finalizzato alla crescita tecnica e personale di ogni singolo atleta».