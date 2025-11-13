Arezzo, in corso il censimento della popolazione 2025

È in corso di svolgimento il censimento della popolazione e chi fa parte del campione di famiglie o individui estratto casualmente dall’Istat dovrà parteciparvi compilando un questionario.

C’è tempo fino a martedì 9 dicembre, accedendo tramite SPID, CIE o le credenziali Istat al sito https://raccoltadati.istat.it/questionario

L’assistenza è gratuita contattando l’ufficio statistica del Comune: la mail è censimentopoolazione@comune.atrezzo.it mentre i numeri telefonici sono 0575/377232 – 213 – 238.

Altrimenti le famiglie e gli individui, dopo il termine suddetto, saranno contattati per un’intervista dal Comune o dal rilevatore con cui verrà fissata la data della sua visita a domicilio. I rilevatori sono sempre riconoscibili grazie a un tesserino identificativo e a un tablet. Famiglie e individui potranno altresì prenotare l’intervista contattando l’ufficio statistica e rilasciandola per telefono, a casa o all’ufficio stesso, al primo piano dello Sportello unico.

Dopo martedì 23 dicembre in caso di mancata restituzione del questionario in qualsiasi forma sarà avviato l’accertamento della violazione dell’obbligo di risposta a cui potrà eventualmente seguire l’applicazione della sanzione pecuniaria.

Le informazioni raccolte saranno diffuse dall’Istat in forma anonima e aggregata, nel pieno rispetto della privacy.

Per maggiori dettagli sono consultabili le pagine “Censimento 2025” sul sito del Comune di Arezzo oppure https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni