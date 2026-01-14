Arezzo, Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate

Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate. La Federazione FIJLKAM ha conferito al maestro aretino, fondatore e presidente dell’AKA – Accademia Karate Arezzo, il prestigioso riconoscimento tecnico nazionale per lo straordinario contributo alla diffusione e allo sviluppo dello sport in Italia, per la dedizione alla formazione di nuove generazioni di atleti e per il costante impegno nel promuovere valori di disciplina, rispetto, autocontrollo e perseveranza. La benemerenza è la massima espressione del valore tecnico e umano di un allenatore, a conferma di un eccellente percorso professionale e di un apporto duraturo al karate tricolore.

“Il consiglio di settore”, riporta la lettera firmata direttamente da Giovanni Morsiani, presidente nazionale della FIJLKAM, “ha conferito la qualifica di Maestro Benemerito in considerazione della pluriennale attività svolta in favore del karate e per il costante e qualificato impegno offerto per lo sviluppo della disciplina. Questo importante riconoscimento corona una lodevole attività al servizio della federazione”. Classe 1959, il percorso nel karate di Bertocci ha preso il via nel 1974 con una lunga e proficua carriera da atleta che ha trovato seguito nel 2000 con la scelta di intraprendere il percorso di allenatore, diventando poi maestro nel 2012. L’aretino, nel frattempo, ha rivolto una particolare attenzione allo sviluppo, alla crescita e alla valorizzazione della sua disciplina anche come dirigente con cui ha sviluppato visione strategica, capacità di coordinamento e reti relazionali con le realtà territoriali, ricoprendo i ruoli di presidente del settore karate del Comitato Regionale Toscano dal 2009 al 2020, di presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici dal 2017 al 2020 e di consigliere del Presidente Regionale Fabio Caldarelli dal 2025. Le esperienze di Bertocci hanno trovato espressione nella scelta di costituire l’AKA – Accademia Karate Arezzo nel 2013 che è rapidamente diventata un punto di riferimento in città per la formazione tecnica e umana di atleti di tutte le età, promuovendo ulteriormente la diffusione dei valori del karate sul territorio con risultati di assoluto prestigio: nel mese di dicembre, ad esempio, la società ha trovato affermazione come miglior gruppo giovanile dell’intera regione. L’impegno orientato alle giovani generazioni è ben testimoniato anche dai molteplici progetti condotti in scuole di diverso grado per la promozione della disciplina e per l’insegnamento della difesa personale per favorire lo sviluppo di sicurezza, consapevolezza e responsabilità. «Rivolgo il mio ringraziamento al presidente Morsiani e al consiglio di settore – commenta Bertocci, – per questo straordinario riconoscimento che, oltre a essere un particolare motivo di orgoglio e di onore personale, è anche un ulteriore incentivo a proseguire con passione un impegno che dura da moltissimi anni per la crescita tecnica e umana dei giovani praticanti e per lo sviluppo del karate sul nostro territorio».