Arezzo, dieci incontri di kickboxing nella nuova edizione de Le stelle del ring

Venti dei migliori atleti del panorama internazionale della kickboxing incroceranno i guantoni a “Le stelle del ring”. La trentatreesima edizione del gran galà degli sport da combattimento è in programma domenica 1 marzo al centro polivalente di Subbiano dove, a partire dalle 17.00, prenderà il via un incalzante susseguirsi di match tra professionisti all’insegna di sport, tecnica, adrenalina e spettacolo. Il pomeriggio, organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Subbiano, vedrà alternarsi sul ring atleti in rappresentanza di otto diverse nazionalità, a testimonianza della rilevanza acquisita da un evento che, anno dopo anno, coinvolge centinaia di appassionati e addetti ai lavori dall’Italia e dall’estero.

Particolari attenzioni saranno orientate verso gli atleti locali allenati da Nicola Sokol Jakini, con Daniel Velea che affronterà Mirco Costa del Team Mugnaini di Firenze nei -75kg di kickboxing e con Anton Torres che sarà opposto all’albanese Klei Dushi del Team Delvecchio di Massa Carrara nei -65kg della boxe. Il programma prevederà poi i match tra l’italoalbanese Saimon Qushku e David Bolletta nei -66kg, tra il polacco Maksymilian Okòn e il tunisino Ayoub Tayashi nei -64,5kg, tra Pietro Spadone e l’albanese Gjyzeliano Jakupi nei -63,5kg, tra il marocchino Yunes El Ramy e il rumeno Constantin Hristache nei -75kg, e tra Francesco Annicelli e l’albanese Luis Uruci nei -71,5kg. Il cuore de “Le stelle del ring” sarà infine rappresentato dall’incontro per il titolo italiano WKN – World Kickboxing Network nei -65kg con Riccardo Alpaca del Team Curci Umbria e Kevin Palushi, seguito dai combattimenti per il conferimento di due titoli dei Balcani WKU – World Kickboxing Union: il primo sarà conteso da Antonio Baiculescu del Team Jakini e dall’albanese Hysen Kroi del Fight Club Vlora di Valona nei -70kg, e il secondo dal colombiano Gabriel Sanchez e da Claudio Iancu nei -65kg. Per ulteriori informazioni è possibile visitare le pagine Facebook e i profili Instagram del “Team Jakini Kick Boxing” o de “Le Stelle del Ring”.