Arezzo Dance Hub, la città diventa un palcoscenico dedicato alla danza

Spettacoli, contest urbani, laboratori, campus e audizioni nella prima edizione di Arezzo Dance Hub. L’associazione culturale Progetti Per La Danza ha avviato il conto alla rovescia verso una rassegna che, da mercoledì 8 luglio a domenica 19 luglio, catalizzerà i riflettori della danza nazionale e internazionale sulla città di Arezzo attraverso dodici giornate di eventi che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. La qualità e la completezza del progetto hanno meritato la vittoria del bando “Contributo Giovani 2026” del Comune di Arezzo per la propria capacità di abbinare arte, formazione, promozione del territorio e inclusione.

Arezzo Dance Hub sarà una vera e propria piattaforma dedicata alla valorizzazione della danza nelle sue molteplici declinazioni con un percorso che troverà compimento nel gran galà finale del 19 luglio nella Fortezza Medicea quando sarà previsto lo spettacolo “La danza delle emozioni” con giovani talenti del panorama coreutico e professionisti affermati. Tra questi rientreranno anche i due aretini Mattia Longhitano della compagnia Musikalischen Komödie di Lipsia ed Elena Bidini del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma che torneranno eccezionalmente a ballare nella città dove sono cresciuti e dove hanno mosso i primi passi del loro percorso artistico. Il programma sarà aperto dall’8 al 10 luglio dai laboratori “Vestire la danza” con workshop pratici di scenografia e costume teatrale per esplorare le professioni dietro le quinte, abbinati a seminari teorici sulla storia della danza e delle culture urbane come strumento di riscatto sociale. Il cuore di Arezzo Dance Hub sarà poi rappresentato dalla quattordicesima edizione del campus InDanza&InArte con una settimana di lezioni tenute da docenti di fama internazionale tra più location del centro cittadino a cui sono attesi oltre cento allievi da tutta la penisola. Ad arricchire il calendario sarà anche il progetto CAB – Collettivo Arezzo Ballet con sessioni di orientamento al lavoro, simulazioni di audizioni e momenti di formazione per fornire sostegno ai giovani danzatori per un futuro professionale. Il gran finale dal 17 al 19 luglio, infine, sarà dedicato ai grandi eventi con il contest “The other side of art” in piazza Grande per dar vita a sfide di street dance e hip hop tra crew locali e crew nazionali, con gli spettacoli nei musei cittadini per creare un connubio tra danza e opere d’arte, con una masterclass al teatro Petrarca e con l’appuntamento conclusivo de “La danza delle emozioni”. «La rassegna – commenta Anna Pagano, presidente della Progetti Per La Danza, – vuole trasformare Arezzo in una città-palcoscenico capace di offrire percorsi di alta formazione coreutica, orientamento professionale e integrazione sociale, creando occasioni concrete di incontro tra allievi, docenti e professionisti per valorizzare il talento come leva di crescita personale e collettiva. Il tutto, in stretto collegamento con il patrimonio artistico e culturale cittadino con la volontà di costruire un dialogo tra danza, luoghi e comunità».