Musica, un laboratorio per formare nuove band musicali sul territorio aretino Proxima Music rinnova il progetto del “Proxima Band Lab” per percorsi formativi di insieme

Un laboratorio per formare nuove band musicali sul territorio aretino. Proxima Music si appresta a rinnovare il progetto del “Proxima Band Lab” e a dare vita a un percorso formativo di gruppo per permettere a musicisti di diverse età e di diversi strumenti di iniziare a suonare insieme, con giornate gratuite di prova a partire da sabato 18 marzo nella sede della scuola cittadina in via Severi. La finalità è di promuovere sinergie artistiche per offrire agli allievi dei corsi individuali la possibilità di vivere una nuova esperienza collettiva, fornendo le competenze per integrare i diversi suoni, per produrre brani e per arrivare a esibirsi anche in concorsi o contest.

Il “Proxima Band Lab” verrà curato dal maestro Mauro Maurizi, docente di basso elettrico, insieme al chitarrista Fabio Roveri e fornirà un percorso d’insieme volto a insegnare il ritmo, gli accordi e la coordinazione tra i vari membri di un gruppo, spaziando tra i diversi generi di musica moderna quali jazz, rock e pop. Tutto questo, con il pieno supporto di Proxima Music che porrà a disposizione del progetto le proprie aule insonorizzate con la presenza di strumenti e tecnologie quali tastiere, bassi, chitarre, microfoni e amplificatori. Il “Proxima Band Lab” sarà caratterizzato da una modalità flessibile e dinamica orientata a fornire un supporto al percorso di band già esistenti ma anche ad aggregare nuove band con gli allievi di Proxima Music e di altre scuole che, dopo aver vissuto nella prima parte dell’anno didattico una formazione individuale, potranno ora iniziare a suonare insieme. Ogni musicista e cantante interessato, infatti, potrà fornire la propria disponibilità, con i docenti che aggregheranno i gruppi in relazione al livello di preparazione dei componenti e alla necessità di unire strumenti diversi. Per ulteriori informazioni e per fissare il primo incontro di prova è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy o inviare un messaggio su WhatsApp al 331/199.78.65.