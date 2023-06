Arezzo, audizioni e borse di studio: InDanza&InArte coltiva giovani talenti

Un campus per individuare, valorizzare e sostenere la formazione dei giovani talenti del mondo della danza tra audizioni e borse di studio. L’appuntamento è fissato da sabato 22 a sabato 29 luglio quando la città di Arezzo sarà sede dell’undicesima edizione di InDanza&InArte che, organizzato dall’associazione Progetti per la Danza, riunirà centinaia di allievi e di allieve da tutta la penisola per otto giornate intensive di lezioni con alcuni dei più noti insegnanti del panorama coreutico internazionale.

La volontà è di offrire ai partecipanti occasioni di perfezionamento e di valorizzazione delle loro capacità e, in quest’ottica, il programma dell’evento prevede due audizioni volte a sostenere la carriera artistica e professionale dei giovani talenti della danza. La prima è in programma giovedì 27 luglio e sarà tenuta dall’accademia Moma Studios di Milano tramite il direttore artistico Christian Carubelli che metterà in palio borse di studio che permetteranno di ottenere due anni di formazione nell’ambito della danza contemporanea e moderna. L’ultima giornata del campus sarà invece caratterizzata dall’audizione per il progetto CAB – Collettivo Arezzo Ballet volto a costituire la prima formazione cittadina con una selezione di giovani ballerini che vivranno un comune percorso di preparazione di veri e propri spettacoli di danza da presentare in palcoscenici nazionali e internazionali, proponendo un percorso completo volto a favorire un futuro professionale nel settore e a supportare nella preparazione di audizioni, casting e concorsi.

La conclusione dell’evento verrà scandita anche dalla consegna delle borse di studio messe in palio dai maestri coinvolti da InDanza&InArte per gli allievi più meritevoli e più promettenti, aprendo le porte di accademie e centri di formazione. Tra le opportunità previste, ad esempio, rientra la partecipazione al festival Solocoreografico di Francoforte assegnata da Raffaele Irace, mentre la stessa Progetti per la Danza conferirà borse di studio per entrare a far parte del progetto CAB o per partecipare a eventi quali il concorso internazionale “Piero della Francesca”. «InDanza&InArte – spiega Anna Pagano, presidente della Progetti per la Danza, – nasce con l’obiettivo di sostenere il percorso di formazione di chi sogna un futuro professionale nella danza, fornendo occasioni di perfezionamento, valorizzazione e studio insieme a maestri e compagnie in Italia e all’estero. L’undicesima edizione ambisce, nuovamente, a perseguire queste finalità con la grande novità di audizioni e borse di studio per il progetto CAB che troverà concretizzazione nella costituzione del primo corpo di ballo stabile in rappresentanza della città di Arezzo».