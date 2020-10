Aggiungi un produttore a tavola… a Milano: il Gallo Nero incontra il pubblico nei ristoranti del capoluogo lombardo

“Viva l’Italia. Viva la nostra voglia di stare uniti, la capacità di saper offrire e condividere, il coraggio dell’impresa, la passione verso le nostre infinite materie prime e l’arte nel saperle lavorare. Bentornati Ristoranti di tutta Italia!”.

Questo lo spirito con cui il Consorzio, nel mese di giugno, aveva lanciato il progetto “Aggiungi un produttore a tavola”, invitando le persone a riprender posto nei luoghi di convivialità per eccellenza. L’obiettivo è stato quello di contribuire alla ripartenza della ristorazione italiana dopo la sfida del blocco forzato ed improvviso dell’attività, dovuto all’emergenza sanitaria.

E se, nel primo ciclo di incontri, sono stati coinvolti i ristoranti del territorio chiantigiano appartenenti al club “Amici del Chianti Classico”, adesso il Gallo Nero ha in serbo una sfilata di etichette che si esibiranno nelle vetrine milanesi dell’eccellenza gastronomica, presentate personalmente dal loro produttore. Saranno 13 le diverse serate che vedranno altrettanti chef impegnati a cucire su misura un menù che esalti tutte le espressioni di Chianti Classico che gli oltre 30 produttori di Gallo Nero porteranno in trasferta a Milano: un’altra iniziativa mirata ad aiutare a conoscere il vino Chianti Classico e a goderne della degustazione, emozionando la mente e deliziando il palato.

Tutte le serate prevedono la presentazione e la degustazione di tre diverse etichette di Chianti Classico, valorizzate da piatti studiati appositamente per il miglior abbinamento tra le eccellenze enologiche del Chianti Classico e quelle gastronomiche dei ristoranti coinvolti. La cena avrà inizio dalle ore 20.30 ed è prevista la prenotazione obbligatoria contattando direttamente il ristorante. Tutti i riferimenti utili alla scelta dell’esperienza enogastronomica meneghina in compagnia del Gallo Nero si trovano al link Aggiungi un produttore a tavola a… Milano!.

Giovanni Manetti, Presidente del Consorzio Vino Chianti Classico:

Milano è stata la prima città italiana ad essere stata duramente colpita dall’emergenza sanitaria ma il suo spirito di rinascita, unito al suo sguardo sempre rivolto verso il futuro e al suo respiro internazionale, sarà un esempio trainante per la ripartenza di tutto il Paese. Per questo l’abbiamo scelta come meta della prima trasferta del progetto “Aggiungi un produttore a tavola”, rimarcando, ancora una volta, l’importanza di dare voce ad iniziative comuni che vedano impegnati i principali attori dell’esperienza enogastronomica. Insieme all’èlite dei gourmet nazionali rappresentiamo una delle migliori espressioni dell’eccellenza Made in Italy, legata al piacere di condividere e di apprezzare le cose fatte a regola d’arte. Siamo sicuri che, nel corso delle cene in programma, sapremo dare un ulteriore valore aggiunto al rito della buona tavola”.