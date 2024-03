Arezzo, al via il campionato femminile di serie C del Valtiberina Tennis

Al via il campionato femminile di serie C del Valtiberina Tennis. La prima squadra del circolo di Sansepolcro romperà il ghiaccio alle 10.00 di domenica 17 marzo quando, tra le mura amiche del PalaPiccini, ospiterà il Tc Piancastagnaio nella giornata inaugurale della nuova stagione. La formazione sarà composta da Alessia Bellotti, Lucy Bianconi, Elora Dabija e Michela Metozzi che avranno il compito di difendere i colori del Valtiberina Tennis sui campi di tutta la Toscana e che si alterneranno nei vari incontri di singolo e di doppio, con l’ambizione di provare a inseguire la B2.

Il circolo biturgense, guidato dal presidente Carmelo Gambacorta, si appresta a disputare la terza stagione nell’importante campionato di serie C dopo aver conquistato due promozioni consecutive dalla D2 e dalla D1 con una rosa costituita esclusivamente da maestre e tenniste cresciute nel settore giovanile. Questa progressione di risultati, sostenuta da un parallelo sviluppo della scuola tennis e dal consolidamento della prima squadra con l’esperienza della ventunenne alessandrina Bellotti, ha trovato seguito negli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo biennio dove il Valtiberina Tennis è sempre riuscito a raggiungere il traguardo dell’accesso ai Play Off per la promozione in B2. La stagione 2024 sarà sviluppata tra cinque giornate fino a domenica 28 aprile dove le ragazze di Sansepolcro saranno opposte anche a Tc Prato, Tennis Pisa, Polisportiva Curiel di Pontassieve e Ct Pontedera, con un totale di sei incontri che permetteranno di definire la classifica del girone che decreterà le due migliori formazioni che avranno accesso ai Play Off, seguite dalla terza e dalla quarta che meriteranno la permanenza in C, e dalla quinta e dalla sesta che scenderanno in D1.

L’incontro tra Valtiberina Tennis e Tc Piancastagnaio sarà il cuore di un fine settimana che registrerà il debutto di tutte le altre squadre under e senior del circolo. Ad aprire il programma saranno le formazioni giovanili maschili con due incontri casalinghi in programma alle 15.00 di sabato 16 marzo che impegneranno l’Under18 contro gli Amici della Concordia di Calenzano e l’Under16 “A” contro l’At Subbiano, mentre l’Under16 “B” vivrà una trasferta sul campo del Match Ball Firenze. Domenica 17 marzo è invece in calendario il primo turno del campionato di serie D3 che vedrà il Valtiberina Tennis protagonista con due squadre: la “A” giocherà alle 12.00 al PalaPiccini con il Tc Seven “B” di Cortona e la “B” incrocerà le racchette con lo Junior Tc Arezzo.