Apre il bando da 1,6 milioni di euro per aggiornare le competenze di chi fa impresa

Si apre il bando da 1,6 milioni di euro per sostenere l’aggiornamento ed il potenziamento delle competenze di imprenditrici e imprenditori.

Approvato nei giorni scorsi e finanziato grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo+ 21/27, il bando nasce con l’obiettivo di proporre percorsi di formazione destinati a titolari di impresa per rafforzare la loro capacità di affrontare le sfide delle transizioni green e digitale e della cyber security.

Organismi e agenzie formative accreditate potranno presentare domanda, insieme a una o più imprese, fino al prossimo 31 gennaio 2025.

“Con questo bando puntiamo non solo ad accrescere le competenze sul fronte dell’innovazione produttiva e del management in un quadro di grandi trasformazioni come la transizione ecologica e digitale, ma cogliamo anche l’occasione per ribadire la nostra particolare attenzione e sostegno al settore moda in questa fase così difficile”, spiegano il presidente della giunta regionale Eugenio Giani e l’assessora alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini, evidenziando il meccanismo premiale contenuto nell’avviso per i progetti che riguardano un comparto fondamentale per l’economia regionale e oggi al centro di una pesante crisi, “contro la quale occorre moltiplicare, a tutti i livelli, gli sforzi per evitare la perdita di posti di lavoro e anche di un grande patrimonio di competenze”.

“Aggiornare e rafforzare le competenze di imprenditrici e imprenditori è cruciale per affrontare i cambiamenti, soprattutto nel contesto produttivo toscano caratterizzato da un tessuto fatto di piccole e medie imprese, – aggiungono Giani e Nardini – che occorre accompagnare per evitare che siano costrette a subirli, con ricadute negative anche sul fronte occupazionale. Noi vogliamo invece che le grandi sfide di questa fase si traducano in nuove opportunità di sviluppo e crescita”.

I meccanismi premianti non riguardano però il solo settore moda. Sono previsti anche per i progetti dedicati all’innovazione tecnologica e transizione digitale in linea con la Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3).

Una riserva dei fondi, pari al 25%, è destinata ai progetti rivolti a realtà imprenditoriali attive all’interno dei Centri Commerciali Naturali toscani.

Per ulteriori informazioni:

https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-opportunità

bandiformazione@regione.toscana.it