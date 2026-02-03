Aperte le iscrizioni al 15° Historic Rally delle Vallate Aretine

Il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine si prepara a rinnovare la propria tradizione, confermando la propria validità per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche,

per il Michelin Trofeo Storico e per il Trofeo A112 Abarth Yokohama. L’edizione 2026 – che interesserà ancora le strade della provincia di Arezzo – proporrà una novità sostanziale nel format, con la gara che si svolgerà interamente nella giornata di sabato 28 febbraio: una scelta, quella degli organizzatori di Scuderia Etruria SCRL, che renderà l’evento più compatto e intenso, senza rinunciare alle particolarità che lo hanno reso celebre.

IL PROGRAMMA DI GARA

Le fasi di iscrizione alla gara resteranno aperte fino al termine ultimo di venerdì 20 febbraio. Le attività preliminari si concentreranno nella settimana dell’evento con la distribuzione del road book e le ricognizioni regolamentate delle prove speciali, in programma giovedì 26 febbraio e venerdì 27 febbraio. Nella giornata di venerdì 27 febbraio si svolgeranno anche le verifiche sportive e le verifiche tecniche che avranno come sede il Palasport Le Caselle di Arezzo. Da lì la gara entrerà nel vivo sabato 28 febbraio, con la partenza fissata alle ore 7:45 mentre l’arrivo finale è previsto alle ore 16:50 in Via Roma ad Arezzo, cornice della cerimonia di premiazione.

Dal punto di vista tecnico, l’Historic Rally delle Vallate Aretine interesserà esclusivamente i chilometri delle prove speciali di Portole e Rassinata, affrontate più volte nel corso della giornata, mentre il parco assistenza sarà ubicato a Camucia, per ottimizzare la gestione logistica e i tempi di gara. Dal punto di vista tecnico le prime quattro prove speciali ricalcheranno fedelmente il tracciato della passata edizione mentre per l’epilogo gli organizzatori hanno scelto una soluzione di grande impatto, con una prova speciale unica da 34,3 chilometri, la “Portolata”, ottenuta dall’unione dei tratti precedenti. Nel complesso il rally proporrà 96,53 chilometri di prove speciali, per un totale di 190,09 chilometri di percorso concentrati in una sola giornata di competizione.

L’Historic Rally delle Vallate Aretine arriva a questa edizione forte del prestigio sportivo maturato in quattordici, precedenti edizioni. A prevalere lo scorso anno fu Matteo Musti. Il pavese, dopo aver conquistato la leadership nella quarta prova speciale, consolidò il margine sugli inseguitori fino alla vittoria assoluta condivisa con il copilota Claudio Biglieri su Porsche Carrera RS, centrando il secondo successo dopo quello del 2023. Alle loro spalle conclusero Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, anch’essi su Porsche Carrera RS, penalizzati nel primo giorno di gara da una errata scelta di pneumatici. Sul terzo gradino salì il vincitore del quarto Raggruppamento Sergio Galletti, al volante della Subaru Legacy condivisa con Mirco Gabrielli, autore di una prestazione di alto livello culminata con il miglior tempo in due prove speciali.