Ambiente: Nova Eroica Buonconvento e Sei Toscana, il ciclismo per una buona raccolta differenziata

Sei Toscana è sempre più impegnata nella promozione di eventi sostenibili. Dopo “Strade Bianche” ed “Eroica Montalcino”, lo scorso weekend Sei Toscana è stata partner anche di “NOVA Eroica Buonconvento”, l’evento ciclistico All Road in puro stile Eroica che si è svolto lungo le suggestive strade bianche delle crete senesi.

Durante la manifestazione, grazie ai comportamenti virtuosi di ciclisti e visitatori e al lavoro degli operatori di Sei Toscana, è stato possibile avviare a riciclo circa 2.150 kg di materiali fra cartone, imballaggi in plastica e rifiuti organici. Un risultato importante, ottenuto anche grazie al gruppo di volontari che, presso i punti di ristoro posizionati lungo il percorso di gara, ha dato indicazioni utili al corretto conferimento dei rifiuti nelle postazioni, al fine di migliorare la quantità e qualità della raccolta differenziata.

“Sono stati tre bellissimi giorni all’insegna dello sport, della sostenibilità e dell’ambiente – commenta il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti –. Ringrazio Eroica e Sei Toscana per aver portato nel nostro territorio questa importante manifestazione che ha arricchito, anche culturalmente, la nostra comunità”.

Prossimamente, l’Università di Siena calcolerà l’effettivo impatto in termini di CO 2 equivalente prodotta, per la raccolta dei rifiuti, durante la manifestazione così da permettere a Sei Toscana di provvedere alla compensazione delle emissioni.

“Siamo felici di proseguire la nostra partnership, assieme al Gruppo Iren, con Eroica e le amministrazioni coinvolte – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Il connubio fra sport e ambiente si conferma ancora una volta un plus per il nostro territorio e le comunità che lo vivono”.