Firenze, inaugurato il Mercatino Natale dell’Associazione Tumori Toscana

È stato inaugurato oggi, sabato 3 dicembre, il Mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana a Firenze presso il Palazzo Degli Affari (Sala Piano Inferiore) in Piazza Adua, 1. Si svolgerà fino a domenica 4 dicembre con orario 9.30-19.00.

Tanti, come sempre, i grandi brand della moda nazionali e internazionali ma ci sarà spazio anche per creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e non mancherà, ovviamente, un vasto reparto food & wine per i più golosi.

Presenti al taglio del nastro Giulio Ravoni, Coordinatore medico ATT e Sara Funaro, Assessore al Welfare del Comune di Firenze.

“I regali solidali ATT sono una scelta intelligente per fare un dono originale e garantire cure e assistenza domiciliari gratuite ai malati di tumore e alle loro famiglie. Regalare la Solidarietà vuol dire dare un valore speciale al Natale rendendo felici i nostri cari e garantendo un aiuto concreto a chi ne ha davvero bisogno” ha dichiarato il dottor Ravoni.

Ancora una volta il mercatino Att apre le porte a tutti i cittadini che aspettano questa occasione per i propri acquisti di Natale all’insegna della solidarietà – ha detto l’assessore al Welfare Sara Funaro -. Un’offerta di qualità che è diventata ormai un’istituzione della nostra comunità perché è specchio della grande forza del mondo volontariato e dell’Att, un’associazione che svolge una funzione fondamentale per le persone malate di tumore e per i loro familiari. Un lavoro straordinario che vogliamo sempre più valorizzare e che nel periodo delle feste fa sentire tutto il suo calore”.

www.associazionetumoritoscana.it