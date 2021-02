Confcommercio Toscana: numeri in rosso per il terziario regionale secondo l’indagine di Format Research

Confcommercio Toscana: numeri in rosso per il terziario regionale secondo l’indagine di Format Research

Svaniti nel 2020 oltre il 60% dei ricavi per turismo e ristorazione, il 50% per il dettaglio non alimentare. Crolla la voglia di fare impresa: natalità al -20%. Duro il giudizio degli imprenditori toscani sulla gestione della crisi da parte del passato Governo. Fredda l’accoglienza del “cashback”: l’87% degli esercenti lo ritiene svantaggioso.

L’anno dell’esplosione della pandemia da COVID-19 si chiude in profondo rosso per il terziario in Toscana: solo il commercio ha perduto quasi 1.400 imprese rispetto al 2019; 7.500 sono ormai ad un passo dalla fine e, dopo lo stop di marzo al blocco dei licenziamenti, un dipendente su cinque rischia di perdere il posto di lavoro. Un contesto drammatico, che si accompagna al crollo dei ricavi (scesi di oltre il 60% quelli di turismo e pubblici esercizi) e, naturalmente, della voglia di fare impresa (natalità al -20%).

A scandire i numeri che descrivono il 2020 come vero “annus horribilis” del terziario toscano è l’ultima indagine semestrale* condotta da Format Research per conto di Confcommercio Toscana. “Qualcuno sta vivendo una lunga agonia: si regge in piedi tra ristori statali, proprie risorse e prestiti in banca”, chiosa la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini, “tutto pur di resistere e vedere come andrà a finire, nella speranza che arrivi presto una ripartenza dopo la fine del piano vaccinale. Anche perché, a volte, chiudere ha costi proibitivi. O meglio, richiede una liquidità immediata che ora è merce preziosa, per saldare i debiti con banche e fornitori, pagare i Tfr ai dipendenti, sistemare ogni passaggio burocratico. Staccare la spina può essere perfino più difficile di tirare avanti a stento”.

Preoccupano, quindi, le circa 7.500 imprese “zombie” tenute in vita dai ristori, ma di fatto inattive, che secondo Confcommercio Toscana potrebbero tradursi in altre cessazioni entro il 2021. “A meno di un miracolo, alla fine di quest’anno potremmo vedere una contrazione ancora più forte del tessuto imprenditoriale toscano”, anticipa il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “in questo momento l’unico settore vitale è quello dei servizi, innovativi in particolare, cresciuti in Toscana di 522 unità nel 2020. Per il resto è crisi nera: la ricezione turistica segna un -67% nei ricavi, la ristorazione -60%, il dettaglio non alimentare -41. Se non fossero arrivati neppure i ristori, per quanto pochi, il terziario toscano nel post-lockdown avrebbe perso almeno 20mila aziende”.

E non poteva essere altrimenti, a fronte di un calo dei consumi fortissimo, pari al -14% dallo scoppio della crisi, unito ai blocchi delle attività imposti dai vari Dpcm. “Tra novembre e dicembre 2020 in Toscana abbiamo vissuto quasi sessanta giorni di zona arancione o rossa, con tante imprese costrette alla chiusura. Una situazione durissima anche a livello psicologico, oltre che economico”, sottolinea la presidente Lapini.

Per i mesi a venire, la fiducia degli operatori resta ancora ai minimi termini. Il primo banco di prova arriverà a marzo, quando – salvo contrordine del governo – finirà il blocco dei licenziamenti. “Rischiamo di perdere il 19% del personale in organico”, dice Marinoni.

“Il numero che in qualche modo restituisce la cifra della crisi delle imprese del terziario della Toscana fa riferimento al crollo dei consumi in regione registrato nel 2020: 12,2 miliardi in meno, meno 13,8% rispetto al 2019”, aggiunge il presidente di Format Research Pierluigi Ascani, “Gli effetti sull’andamento delle imprese sono evidenti: -20% di imprese nuove nate, quasi 1.400 imprese del commercio sparite, i ristoratori e operatori turistici che chiudono l’anno con oltre il 60% dei ricavi in meno e scarse prospettive per il futuro. Ed è allarme occupazione, con un quinto dei lavoratori nel terziario a rischio”.

In questo scenario, i commercianti bocciano la recente introduzione del meccanismo del Cashback: l’87% degli esercenti lo considera un elemento non vantaggioso per la propria attività (specialmente nell’attuale momento di crisi), lamentando le eccessive commissioni sulle transazioni con moneta elettronica, che ricadono interamente sulle imprese. Un giudizio pesante che fa il paio con quello sulla gestione della crisi da parte del passato Governo, fortemente negativo per il 74% degli imprenditori toscani del terziario intervistati. E il 59% di loro (ma oltre 3 su 4 nel turismo) ritiene che le chiusure imposte a fine 2020 siano state eccessive. In media, è stata percepita come più soddisfacente la gestione regionale della crisi (ne è soddisfatto il 52% degli intervistati).