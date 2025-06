Ambiente, dal 21 giugno divieto assoluto di accensione fuochi in Toscana

Da sabato 21 giugno fino a domenica 31 agosto 2025 – salvo modifiche o proroghe della Regione Toscana – è in vigore il divieto assoluto di accensione di fuochi, su tutto il territorio regionale per il pericolo di incendi. In caso di infrazione nei periodi a rischio e nei territori maggiormente esposti la sanzione può arrivare a 2.066 euro. La Protezione civile del Comune di Lucca invita tutti i cittadini al rispetto delle norme antincendio e al controllo attivo del territorio per prevenire ed evitare situazioni di pericolo. I numeri da chiamare in caso di avvistamento incendio boschivo sono 800 425 425 Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana 115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.