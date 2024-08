Ambiente, a Palazzuolo sul Senio la cabina elettrica di Enel diventa un’opera d’arte

Cento metri quadrati di colore, bellezza e allegria. La cabina elettrica a torretta di E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica), che si staglia nello splendido panorama di Palazzuolo sul Senio, all’interno dell’area dove sorge la struttura recentemente riqualificata del caseificio Faggiola, diventa patrimonio artistico a disposizione del territorio. Grazie alla collaborazione tra CLAI, la Cooperativa agroalimentare a cui fa capo Faggiola, E-Distribuzione e Comune, è stato deciso di invitare l’artista imolese Andrea Pelliconi, meglio conosciuto come Fungo, a dare libero sfogo alla sua creatività per trasformare la torretta in nuovo valore a disposizione della comunità e dei numerosi turisti che visitano la zona.

Nel weekend, proprio nella sede del Caseificio Faggiola, si è tenuta l’inaugurazione dell’opera di street art. Erano presenti, tra gli altri, il presidente CLAI Giovanni Bettini, il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino, l’artista Andrea “Fungo” Pelliconi, rappresentanti di E-Distribuzione.

Il risultato è straordinario. I quattro lati della torretta, per tutti gli oltre otto metri d’altezza, ospitano ora un grande murale d’ispirazione naturalistica, ricco di alberi e animali di specie diverse. Le splendide montagne dell’appennino toscano disegnate sullo sfondo, creano con le loro linee ondulate uno spettacolare gioco di continuità con la realtà. La realizzazione del murale ha richiesto quasi due settimane di lavoro, per circa dodici ore al giorno. La parte più complessa si è rivelata però la progettazione, che ha dovuto ovviamente tenere conto delle caratteristiche architettoniche particolari della torretta e le consentisse di inserirsi armoniosamente nel contesto che la circonda.

«L’anno scorso si sono conclusi i grandi lavori di ristrutturazione del caseificio Faggiola che hanno trasformato radicalmente la struttura – sottolinea Giovanni Bettini, presidente CLAI –. È stata coinvolta anche l’area verde antistante, in cui è nato il nuovo Punto Ristoro Faggiola con un’area picnic dotata di quattro capannine coperte. Un servizio che ha permesso di rendere ancora più rigenerante la sosta dei turisti di passaggio in zona. Fin da subito abbiamo ragionato sulla presenza di questa torretta, tanto necessaria quanto fisicamente evidente. Dobbiamo ringraziare di cuore Andrea Pelliconi per la splendida opera che ha realizzato, che dona ora una veste tutta nuova a questa struttura. Il suo lavoro restituisce perfettamente il senso di natura, armonia e serenità che desideriamo evochi la nostra area verde in coloro che vengono qui per curiosità oppure per acquistare e gustare sul posto i prodotti CLAI e Faggiola. Da sempre siamo convinti che la qualità sia un valore da applicare, oltre che ai prodotti, a tutto ciò che ha a che fare con la vita delle persone».

«Mi piace in modo particolare riprodurre la natura – spiega l’artista Andrea “Fungo” Pelliconi – . Quando mi è arrivata la richiesta, ho subito pensato ad alcuni progetti coerenti con questo ambiente. Ho poi fatto qualche sperimentazione su modelli in cartone, finché ho trovato la soluzione creativa che più mi convinceva. Mi sono divertito a giocare sui primi e secondi piani, riprendendo alcuni protagonisti della natura e ispirandomi, per quanto riguarda gli alberi, al pittore britannico David Hockney. L’aspetto che mi dà maggiore soddisfazione è il fatto di essere riuscito a “far sparire” gli spigoli della struttura, insieme alla porta e, addirittura, ai cavi. Vorrei che questo murale trasmettesse buonumore e che la scelta dei colori sprigionasse allegria. Nel realizzarlo ho pensato in particolare ai tanti bambini che passeranno di qui e che mi piacerebbe rimanessero sorpresi e affascinati da ciò che vedranno».

«Il nostro paese si arricchisce di una vera e propria opera d’arte – dichiara Marco Bottino, sindaco di Palazzuolo sul Senio –, che si inserisce perfettamente nel contesto naturale che circonda Palazzuolo, ingentilendo nel contempo una cabina elettrica in cemento».

Questa iniziativa rientra in un più ampio progetto sul quale lavora E-Distribuzione, attraverso il quale si cerca di trasformare appunto numerose cabine elettriche della società sparse in diverse aree nazionali in opere di street art, firmate da writer e artisti riconosciuti.

«Questa importante collaborazione con CLAI e il Comune di Palazzuolo sul Senio – sottolinea Federico Selvatici, responsabile Unità Territoriale Firenze e provincia di E-Distribuzione – ci consente di dare un messaggio di sostenibilità e di attenzione all’ambiente, prezioso per il territorio. Per E-Distribuzione l’iniziativa rientra nel più ampio impegno di riqualificazione urbana, che coniuga sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente. Progettualità grazie alle quali le cabine elettriche non sono più soltanto strategici asset di distribuzione dell’energia elettrica ma anche opere d’arte. In questi anni con i progetti Cabine del Paradiso, Cabine d’autore, Cabine in Rosa ed Energia a colori, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in tutta Italia e in Toscana, dando vita a una sorta di museo diffuso che continua ad arricchirsi con la collaborazione di istituzioni, artisti, scuole e associazioni».