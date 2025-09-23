All Stars Arezzo Onlus alla prima edizione del Meeting Internazionale MATP – Motor Activities Training Program. La manifestazione, inserita nel circuito Special Olympics, è in programma nella città portoghese di Seixal da giovedì 25 a domenica 28 settembre e offrirà un’occasione di confronto per atleti e atlete con gravi disabilità intellettive provenienti da tutta Europa. Tra i tre convocati dalla nazionale italiana sarà presente anche Melania Padovano di All Stars Arezzo Onlus insieme alla sua allenatrice Stella Moretti che, alla vigilia della partenza, ha simbolicamente ricevuto l’abbraccio e l’augurio della città tramite il vicesindaco Lucia Tanti. «All Stars Arezzo Onlus – ha commentato il vicesindaco Tanti, – rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra città, portando avanti da anni un lavoro straordinario che coniuga professionalità, passione e inclusione e offrendo opportunità concrete a persone che altrimenti rischierebbero di rimanere ai margini. La convocazione in nazionale di Melania è un riconoscimento meritato che testimonia quanto lo sport possa essere strumento di crescita e valorizzazione delle capacità di ciascuno, senza barriere. Arezzo è con loro e farà il tifo per questa bellissima avventura internazionale».

MATP è un programma di allenamento studiato per bambini, ragazzi e adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime o con disabilità fisiche con associate disabilità intellettive che non sono in grado di partecipare alle competizioni sportive organizzate da Special Olympics. Il Meeting Internazionale in Portogallo rappresenta il primo tentativo sperimentale per dar vita a una vera e propria competizione rivolta a questi atleti che saranno chiamati a mettere alla prova le loro abilità tra più giochi, prove ed esercizi motori, vivendo una preziosa occasione di confronto, inclusione, autodeterminazione e autonomia. Tra questi sarà presente anche Padovano che è ospitata ormai da molti anni dalla Comunità Alloggio Protetta “San Paolo Danei” dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi e che, con questa convocazione in nazionale, potrà ora vivere le emozioni del suo primo viaggio all’estero. La presenza di una delegazione aretina al meeting internazionale è un riconoscimento alla qualità dell’attività portata avanti da All Stars Arezzo Onlus che è stata tra le prime e uniche realtà italiane ad adottare protocolli MATP per garantire veramente lo sport per tutti a prescindere dal livello di disabilità. «Una manifestazione internazionale dedicata al programma MATP finora mancava – ha aggiunto Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, – dunque siamo orgogliosi di essere presenti con Melania e Stella a questa storica prima edizione. Questi eventi permettono di vivere esperienze nuove, confrontarsi con atleti provenienti da altri Paesi e mettersi alla prova in un contesto internazionale, offrendo occasioni uniche per l’inclusione, l’autonomia e la crescita personale a dimostrazione di come lo sport possa davvero essere uno strumento di valorizzazione delle capacità di ogni persona».