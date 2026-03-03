All Stars Arezzo Onlus ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics

All Stars Arezzo Onlus parte alla volta dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics. La manifestazione nazionale vedrà cinquecento atleti con e senza disabilità intellettive da tutta Italia riunirsi nella stazione sciistica di Ovindoli, in provincia de L’Aquila, per un evento all’insegna di sport, inclusione e sana competizione. Le emozioni di partecipare ai Giochi Nazionali saranno vissute anche da un gruppo di sei aretini che, per la prima volta, potranno mettersi alla prova nelle discipline sciistiche e diventeranno protagonisti della sperimentazione del MATP – Motor Activities Training Program nelle specialità invernali. La data sul calendario è giovedì 5 marzo quando All Stars Arezzo Onlus raggiungerà l’Abruzzo insieme ai tecnici Claudia Del Tongo, Duccio Orlandi e Gabriele Moretti per vivere una nuova esperienza di crescita sportiva e personale.

Le principali attenzioni saranno orientate proprio verso lo sviluppo del MATP, il programma di allenamento studiato per permettere di fare sport a ragazzi e adulti con disabilità intellettiva con necessità di sostegno elevato. All Stars Arezzo Onlus, associazione nata nel 2002 all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi, è tra le realtà italiane di riferimento per l’affermazione di questo progetto orientato all’inclusione, all’autodeterminazione e all’autonomia di tutti, meritando la possibilità di essere chiamata ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics dove sarà presente con Kaur Manpreet e Edjol Halimi che potranno allenarsi sulla neve insieme al tecnico nazionale Elisa Grill. La delegazione aretina farà poi affidamento su Mario Masobelli, Maria Luisa Esposito, Paolo Cirillo e Ajay Donnini che saranno coinvolti nelle diverse attività del villaggio olimpico e che potranno provare discipline quali sci nordico, sci alpino o snowboard tra le piste di Ovindoli e di Campo Felice. Un contributo importante alla trasferta è arrivato da Decathlon Arezzo che ha regalato le tute da sci agli atleti di All Stars Arezzo Onlus, ribadendo la propria sensibilità verso i progetti sociali del territorio e confermando la volontà di sostenere iniziative capaci di generare valore educativo e crescita personale. «La presenza ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics è per noi un’assoluta novità – commenta Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, – che premia la bontà del lavoro svolto nel corso degli anni in cui Arezzo è stata all’avanguardia anche per progetti innovativi quali il MATP per valorizzare ogni singolo atleta e mettere al centro la persona prima ancora della performance. Siamo orgogliosi di poter essere ambasciatori del nostro territorio in un contesto nazionale tanto significativo».