A Monsummano Terme un incontro sul ritorno del lupo in Valdinievole

Legambiente Pistoia – Area Valdinievole, con il patrocinio del Comune di Monsummano Terme (PT), organizza l’incontro “Il ritorno del lupo in Valdinievole: comportamenti corretti per una pacifica convivenza”.

La presenza del lupo nelle aree collinari e montane della Valdinievole è accertata ormai da molti anni ma la sua diffusione nelle zone di pianura, fino al Padule di Fucecchio, è un fenomeno più recente di naturale espansione territoriale della specie.

Negli anni settanta la specie, a causa di una sistematica persecuzione effettuata nei secoli, era sull’orlo dell’estinzione; oggi è tornata a popolare tutta la penisola, aumentando la probabilità di contatto con l’uomo e quindi anche di potenziale conflitto.

La grande plasticità e adattabilità che caratterizzano il lupo lo portano infatti a frequentare anche zone molto antropizzate, dove le interazioni che diventano necessariamente più frequenti possono sollevare dibattiti e generare paura e diffidenza.

L’incontro con la Dr.ssa Francesca Ciuti nasce dall’esigenza di dare risposte alla cittadinanza, fornendo nel contempo indicazioni sui corretti comportamenti da tenere per una convivenza il più pacifica possibile con la specie.

L’intento principale è quindi quello di fornire a chi frequenta e vive il territorio della Valdinievole gli strumenti basilari di conoscenza per relazionarsi con consapevolezza a quello che è il principale predatore dei nostri ambienti naturali

Il lupo è un animale dalla forte valenza culturale, spesso odiato e in alcuni casi idolatrato: l’incontro servirà anche a sfatare le leggende e falsi miti che ancora sopravvivono su di lui, per affrontare razionalmente le nuove sfide di coesistenza.

Francesca Ciuti, residente a Pistoia, laureata in Scienze Forestali e Tecnico faunistico, è specializzata in gestione e conservazione di grandi mammiferi. Da oltre dieci anni si occupa di progetti di ricerca e monitoraggio sul lupo nella provincia di Pistoia e in varie parti d’Italia per Parchi nazionali ed Enti territoriali. Nel 2020 è stata tra i tecnici incaricati per il monitoraggio nazionale del lupo coordinato da Ispra.

L’incontro, a ingresso libero, si tiene nella Sala Iozzelli della Biblioteca Comunale di Monsummano Terme; per informazioni legambientept.sezvaldinievole@gmail.com