A Lucca arriva la fiamma olimpica di Milano – Cortina 2026

Questa mattina a Palazzo Orsetti è stato ufficialmente annunciato il passaggio a Lucca della fiaccola olimpica che accenderà il braciere dei giochi della della XXV Olimpiade invernale di Milano – Cortina 2026. Erano presenti il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti, il delegato CONI per la provincia di Lucca Stefano Pellacani, il vice preside del Polo Scientifico Tecnico Professionale “E. Fermi – G. Giorgi” Matteo Munafò con gli insegnanti Matteo Di Bene e Alessandro Capasso e la classe quarta BSP del Liceo Scientifico Sportivo.

La fiamma verrà accesa ad Olimpia antica il prossimo 26 novembre e giungerà a Lucca nella tarda mattinata di venerdì 12 dicembre; alle ore 13.45 partirà dal Polo Scientifico Tecnico Professionale “E. Fermi – G. Giorgi” per fare ingresso dentro il centro storico dove sfilerà nei luoghi monumentali ed istituzionali con una staffetta di ben 22 atleti.

“Si tratta di un momento di altissimo significato per il nostro sport nazionale e locale – afferma il vice sindaco Barsanti – per questo abbiamo voluto il coinvolgimento di tutte le scuole, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e con il Polo Scientifico Tecnico Professionale “E. Fermi – G. Giorgi” che con il Liceo Scientifico Sportivo prepara i professionisti dello sport del futuro. Un percorso che toccherà i punti più suggestivi della città facendoci partecipi di quei valori culturali, educativi e sportivi che trovano espressione nella più alta competizione internazionale”.