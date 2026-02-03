A Impruneta oltre mille volumi destinati ai giovani grazie a progetto solidale

Il Comune di Impruneta, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, conclude con esito positivo l’edizione 2026 del progetto “Aiutaci a Crescere. Regalaci un Libro!”, promosso dalla libreria Giunti insieme al Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF).

Grazie all’iniziativa sono stati ricevuti gratuitamente 1022 libri, distribuiti per ampliare l’accesso alla lettura e sostenere le attività educative del territorio. Nel dettaglio, 150 volumi sono stati catalogati per la Biblioteca Comunale, 150 consegnati ai bambini durante le iniziative dedicate e 722 donati a scuole e associazioni locali, tra cui Casa del Popolo Impruneta, Casa del Popolo Tavarnuzze, i plessi scolastici e l’asilo nido Pepolino.

La partecipazione costante di insegnanti, famiglie e giovani conferma il valore del progetto, che negli anni ha contribuito a consolidare l’impegno dell’amministrazione nella promozione della lettura e nella crescita culturale della comunità.

“Investire nella cultura significa investire nel futuro della nostra comunità. Con questo progetto offriamo alle nuove generazioni strumenti concreti per ampliare conoscenze, curiosità e senso critico. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone e le realtà che hanno reso possibile questo importante traguardo.” dichiara l’assessora Lara Fabbrizzi.