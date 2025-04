A Firenze la nuova edizione del Vibe Day, una giornata dedicata a danza, arte e solidarietà

Domenica 18 maggio al Palamattioli di Firenze è in programma una giornata aperta a tutti all’insegna della creatività e dell’impegno sociale. Firenze si prepara ad accogliere una nuova edizione del VIBE DAY, l’evento che unisce danza, musica, arte e solidarietà, organizzato da Vibe Zone A.S.D. e patrocinato dal Quartiere 5 del Comune di Firenze.

L’appuntamento è per domenica 18 maggio 2025, dalle 9:00 alle 22:00, presso il Palamattioli in via Benedetto Dei, 56.

Una vera e propria festa della cultura urbana e della comunità, dove si alterneranno workshop, laboratori artistici, esibizioni, flashmob, una rassegna di danza con le scuole e il contest “Pimp That Vibe”, una battle All Styles 2vs2 che coinvolgerà ballerini da tutta la Toscana e oltre.

Tra i momenti più attesi, lo spettacolo “One Vibe”, un progetto nato dalla collaborazione con l’Istituto Comprensivo Calamandrei, che vedrà protagonisti oltre 300 alunni delle scuole Calamandrei, Fanciulli e Mameli in performance collettive di danza, musica e arti visive. Ma il Vibe Day non è solo spettacolo: ha anche un forte valore sociale.

L’intero ricavato netto della giornata sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, a sostegno della ricerca scientifica e dell’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

“Il Vibe Day è un evento nato per unire: generazioni, scuole, quartieri, discipline artistiche diverse. Ma soprattutto vuole offrire uno spazio di espressione libera, condivisione e speranza per i giovani. E farlo sostenendo una realtà come il Meyer lo rende ancora più significativo”, afferma Guillermo Slem Carbajal, direttore artistico di Vibe Zone A.S.D.

L’ingresso è libero, con offerta minima consigliata di 5 euro.

Nel corso della giornata sarà attivo un punto ristoro, uno spazio creativo per bambini e una zona expo dedicata a progetti educativi e culturali.