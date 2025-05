A Firenze fino al 2 giugno torna ARTour, la mostra mercato dell’artigianato artistico firmata CNA

Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, in occasione del lungo weekend della Festa della Repubblica, Piazza Strozzi accoglie una nuova edizione di ARTour – Il Bello in piazza, la mostra mercato dell’artigianato artistico promossa da CNA Firenze Metropolitana con Regione Toscana, Comune di Firenze, Artex e il supporto di Enegan.

Dalle 10 alle 20, per quattro giorni consecutivi, il centro di Firenze si trasformerà in una galleria a cielo aperto dove il “bello fatto a mano” sarà protagonista assoluto. In mostra – e in vendita – creazioni originali, pezzi unici e lavorazioni di altissima qualità, realizzati da 32 botteghe artigiane selezionate per la loro eccellenza, la cura del dettaglio e la creatività. Un’occasione per scoprire e acquistare prodotti autentici, che uniscono tradizione e design, sostenibilità e stile.

Dalla gioielleria all’abbigliamento sartoriale, dalle ceramiche alle stoffe tessute a mano, dai complementi per la casa fino all’abbigliamento per bambini: ARTour è una vetrina viva dell’artigianato contemporaneo. E anche in questa edizione, chi effettuerà un acquisto potrà accedere con sconto alla mostra “Tracey Emin. Sex and Solitude” a Palazzo Strozzi, grazie alla convenzione attiva con la Fondazione

Per CNA ARTour – Il Bello in piazza è più di una mostra: è un invito a toccare con mano la bellezza del saper fare, a incontrare chi crea e a sostenere il valore autentico dell’artigianato.

Gli espositori: