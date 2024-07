Arezzo, cento danzatori e danzatrici per InDanza&InArte

Cento danzatori e danzatrici da tutta Italia ad Arezzo per InDanza&InArte. L’associazione culturale Progetti Per La Danza ha archiviato con un bilancio particolarmente positivo la dodicesima edizione del campus internazionale dedicato alla danza che, per dieci giorni, ha proposto lezioni di alta formazione tenute da docenti di spessore nazionale e finalizzate a gettare le basi per una futura carriera professionale nel mondo del ballo.

Tra i momenti più attesi e partecipati, in quest’ottica, sono rientrate le audizioni per il secondo anno accademico del CAB – Collettivo Arezzo Ballet finalizzate a dar seguito al progetto di costituzione di una formazione di danza in rappresentanza della città di Arezzo. La volontà è di tornare ad aggregare allievi di scuole di ogni zona della penisola per individuare talenti del panorama coreutico a cui proporre un comune percorso di crescita dove sviluppare capacità individuali e creare coreografie collettive, attraverso un ciclo di incontri periodici coordinati da Stefania Pace. Le audizioni in occasione di InDanza&InArte hanno registrato partecipanti di più regioni, dalla Campania al Piemonte, e hanno permesso di selezionare i primi cinque danzatori per la stagione 2024-2025 del CAB. Questo percorso proseguirà ora dal mese di settembre con un’altra giornata di selezioni che permetterà di completare il gruppo di ragazzi e ragazze a cui, dal mese di ottobre, verrà proposto un intenso e variegato programma didattico che spazierà tra lezioni di danza classica, contemporanea e moderna, laboratori coreografici, seminari di storia della danza e teoria della danza, e approfondimenti utili in ambito lavorativo su contratti, retribuzioni o fiscalità.

Allievi e allieve del CAB, tra l’altro, sono stati protagonisti degli spettacoli aperti alla cittadinanza che hanno arricchito la settimana di InDanza&InArte. Il primo appuntamento è stato ospitato dal Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna che è stato scenario dello spettacolo “Grazia et Licenzia” dove è stata promossa un’insolita fruizione del patrimonio artistico museale con un percorso tra le varie sale tra capolavori dell’arte, performance coreografiche e musica dal vivo. Particolari emozioni e suggestioni sono state regalate da “Out of Balance”, lo spettacolo che la Fondazione Guido d’Arezzo ha fortemente voluto nel suo cartellone e che ha permesso di assistere alle esibizioni dei danzatori acrobati aerei della compagnia Eleina D. in diversi angoli della Fortezza Medicea, creando un armonioso legame tra la dinamicità dei movimenti di danza e la staticità delle antiche mura. «InDanza&InArte – commenta Anna Pagano, presidente della Progetti Per La Danza, – è tornato a confermarsi un appuntamento atteso e partecipato che, in questa edizione, è stato arricchito da un festival collaterale che ha permesso al pubblico di godere di inediti spettacoli dedicati alla danza nelle sue molteplici accezioni. Nel dare appuntamento alla tredicesima edizione del 2025, ringraziamo tutti coloro che, con professionalità e entusiasmo, hanno contributo al progetto».