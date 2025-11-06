A Fieracavalli al via l’Italian Champions Tour 2025
A Verona tutto è pronto al Pala RAM per l’appuntamento clou di ICT 2025
|
Il conto alla rovescia è finito. Da domani le 30 squadre quest’anno in gara nell’Italian Champions Tour sono pronte ad affrontare la quinta ed ultima tappa della stagione e, successivamente, la finalissima che decreterà i team campioni del 2025 nei circuiti SPORT e PRO.
|
Banca Del Fucino Las Helmets, team vincitore a Verona 2024 nel Circuito SPORT.
Si parte domani, alle 12.00 e alle 13.30, con le prime categorie a tempo dei circuiti PRO (percorso da 1.15/1.30) e SPORT (1.45) entrambe presented by Bellavista.
Venerdì, invece, i binomi delle squadre del circuito PRO torneranno in campo alle 10.00 nella competizione presented by Radio Monte Carlo, seguiti alle 11.30, nella categoria presented by KASK da quelli del Circuito SPORT.
Il punteggio ottenuto dalle squadre in queste due giornate di gara completerà la classifica di ICT dopo le cinque tappe della stagione, ed ammetterà i primi 7 team del Circuito PRO e i primi 8 del Circuito SPORT nelle finalissime in programma sabato 8 novembre.
Per conoscere i nomi dei team vincitori l’appuntamento è fissato alle 11.30 per la categoria a tempo del Circuito PRO presented by Bellavista, e alle 12.50 con la competizione presented by Banca Passadore atto conclusivo del Circuito SPORT.
FINALE ADRENALINICO
Fieracavalli è pronta a regalare alla quinta edizione di Italian Champions Tour un finale adrenalinico.
La classifica generale del Circuito SPORT dopo quattro delle cinque tappe vede infatti un gruppo di squadre ai vertici raggruppate in pochi punti. In testa c’è infatti il Team Poggi (101 punti), davanti a Givova a parimerito con Gruppo Selleria Equipe entrambi con 99 punti.
Più fluida, ma non meno incerta, la graduatoria del Circuito PRO con al comando Heques Team Elite forte della sua leadership con 96 punti, davanti a Team Crivelli (86) e Smart-J Note di Schiuma e Equestrian Club Firenze (81 punti).
|
Team CO.Ge. vincitore nel 2024 nel Circuito PRO.
L’ALBO D’ORO DI ICT
(Bruno Chimirri, Elisa Chimirri, Francesco Correddu, Luca Coata, Sofia Manzetti)
2023 – GOLDSPAN e VICTOR HANDMADE
GOLDSPAN / Team Manager: Danilo Scagnoli
(Filippo Bologni, Giacomo Bassi, Riccardo Pisani, Gianluca Quondam)
VICTOR HANDMADE / Team Manager: Paolo Bindi
(Natale Chiaudani, Alberto Zorzi, Luca Inselvini, Federica Bindi)
2022 – TEAM TOMBINI INFINITIO / Team Manager: Daniel Tombini
(Emanuele Gaudiano, Roberto Previtali, Michele Previtali, Matteo Cecchi)
2021 – CAVALLERIA TOSCANA RG / Team Manager: Matteo Giunti
(Emanuele Gaudiano, Roberto Previtali, Mia Leal Trevino, Taro Merlini)
Circuito PRO
2024 – TEAM CO.GE. / Team Manager: Rosanna Farella
(Antonio Scotellario, Vittoria Torraca, Giovanni Votino, Antonia Todisco, Jannie Canovill)
|
Italian Champions Tour
Quella di quest’anno è l’edizione numero cinque di ICT, un format che rappresenta una pietra miliare del salto ostacoli in Italia, con avvincenti competizioni organizzate in location di grande fascino che coinvolgono atleti, proprietari, aziende e partner di prestigio in un solido legame tra sport e business. La conferma del successo di ICT, circuito di salto ostacoli ideato da Riccardo Boricchi e dall’armatore e cavaliere Guido Grimaldi, arriva anche dalla straordinaria adesione di partecipanti che per il 2025 vede schierati al via ben 30 team. Si tratta di un record assoluto per un circuito cresciuto anno dopo anno grazie alla credibilità e sostenibilità del suo progetto sportivo-promozionale, alla qualità e all’appeal degli eventi organizzati e alla grande visibilità che riescono a guadagnarsi. Nel Circuito SPORT composto da 16 squadre, gareggiano oltre 70 binomi italiani e stranieri tra i quali molti ‘top riders’ su categorie con ostacoli a 1 metro e 45. Dopo il successo del 2024, al Circuito SPORT è stato nuovamente affiancato il Circuito PRO nel quale 14 squadre, con amazzoni e cavalieri con brevetto di 1° e 2° grado, gareggiano su percorsi con altezze di 1.15 e 1.30 metri allestiti sullo stesso terreno di gara dei grandi campioni. Italian Champions Tour anche quest’anno si è confermato come il più importante circuito nazionale di salto ostacoli capace di riunire, in eventi di primissimo livello sport, imprenditoria e business, coinvolgendo partner di rilievo assoluto come Estra.