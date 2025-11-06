A Fieracavalli al via l’Italian Champions Tour 2025

Italian Champions Tour

Quella di quest’anno è l’edizione numero cinque di ICT, un format che rappresenta una pietra miliare del salto ostacoli in Italia, con avvincenti competizioni organizzate in location di grande fascino che coinvolgono atleti, proprietari, aziende e partner di prestigio in un solido legame tra sport e business. La conferma del successo di ICT, circuito di salto ostacoli ideato da Riccardo Boricchi e dall’armatore e cavaliere Guido Grimaldi, arriva anche dalla straordinaria adesione di partecipanti che per il 2025 vede schierati al via ben 30 team. Si tratta di un record assoluto per un circuito cresciuto anno dopo anno grazie alla credibilità e sostenibilità del suo progetto sportivo-promozionale, alla qualità e all’appeal degli eventi organizzati e alla grande visibilità che riescono a guadagnarsi. Nel Circuito SPORT composto da 16 squadre, gareggiano oltre 70 binomi italiani e stranieri tra i quali molti ‘top riders’ su categorie con ostacoli a 1 metro e 45. Dopo il successo del 2024, al Circuito SPORT è stato nuovamente affiancato il Circuito PRO nel quale 14 squadre, con amazzoni e cavalieri con brevetto di 1° e 2° grado, gareggiano su percorsi con altezze di 1.15 e 1.30 metri allestiti sullo stesso terreno di gara dei grandi campioni. Italian Champions Tour anche quest’anno si è confermato come il più importante circuito nazionale di salto ostacoli capace di riunire, in eventi di primissimo livello sport, imprenditoria e business, coinvolgendo partner di rilievo assoluto come Estra.