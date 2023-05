5 trucchi per arredare un piccolo giardino

Se hai la fortuna di avere uno spazio esterno di dimensioni ridotte, non temere: anche i giardini più piccoli possono essere trasformati in oasi di bellezza e funzionalità. In questo articolo, esploreremo cinque trucchi intelligenti per arredare al meglio il tuo piccolo giardino, sfruttando al massimo ogni centimetro disponibile. Dalle strategie per creare l’illusione di spazio all’ottimizzazione dell’arredamento e all’uso di piante e fiori su misura, scoprirai come rendere il tuo giardino piccolo un rifugio di serenità e stile.

1. Realizzare aiuole pensili

Quando lo spazio del giardino è limitato ma desideri comunque godere di una lussureggiante vegetazione e avere uno spazio per arredare con mobili da esterno, le aiuole pensili sono la soluzione perfetta. Questo tipo di giardino verticale consente alle piante di svilupparsi in altezza anziché in ampiezza. Puoi lasciare libera la tua fantasia e utilizzare piante rampicanti e stupende aiuole sospese dai balconi o dalle recinzioni, creando un ambiente naturale e suggestivo. Con questo sistema puoi sfruttare ogni centimetro disponibile nel tuo giardino, trasformando le pareti verticali in un’opportunità per esprimere la tua passione per il verde e per la creatività.

2. Sfruttare i livelli

Per arredare un giardino piccolo, la prima idea vincente è creare diversi livelli che conferiscano dinamismo e permettano di giocare con le prospettive, utilizzando vasi o fioriere di altezze diverse per inserire cespugli o piante. L’altezza della vegetazione può essere organizzata a gradini: piante basse a livello del suolo, arbusti di dimensioni medie subito dietro e, infine, alberi alti verso il fondo. Questo stratagemma non solo aggiunge profondità al giardino, ma crea anche un senso di prospettiva. Inoltre, puoi lavorare sulla simmetria dello spazio per donare armonia ed equilibrio complessivo, magari creando spazi verdi simmetrici su entrambi i lati di un vialetto, posizionando muretti paralleli o utilizzando vasi della stessa forma o colore. L’obiettivo è guidare lo sguardo verso punti specifici, evitando che si concentri sulle dimensioni ridotte del giardino.

3. Delimitare gli spazi

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, separare gli spazi di un giardino piccolo è un’ottima strategia per farlo sembrare più grande e creare un ambiente variegato. Questo approccio offre la sensazione che il tuo spazio esterno sia composto da diverse aree con colori e atmosfere distinte. Ad esempio, puoi organizzare un angolo dedicato ai pasti vicino all’ingresso di casa, dotato di un tavolino, sedie da giardino e un bell’ombrellone.

In una zona soleggiata, puoi creare un angolo relax con comodi cuscini da esterno posati direttamente a terra o con divani da esterno modulari oppure con dei comodi lettini prendisole pieghevoli. In questo modo, gli elementi dell’arredo possono essere separati e spostati facilmente in base alle tue esigenze.

4. Scegliere materiali coerenti

È importante mantenere una certa coerenza nei materiali utilizzati per evitare un sovraccarico nell’arredamento di un giardino piccolo. Questa armonia fungerà da filo conduttore per l’arredo delle diverse zone del tuo giardino: utilizzando materiali simili o complementari, come legno, rattan sintetico o metallo, potrai creare una continuità visiva che unificherà le diverse aree e darà una sensazione di equilibrio all’intero spazio.

5. Scegli piante dalla crescita contenuta

L’arredamento di un giardino piccolo non è incompatibile con la presenza degli alberi, a patto di sceglierli attentamente e prendersene cura per evitare che invadano lo spazio. Gli alberi da frutto possono offrire ombra senza compromettere lo sviluppo delle altre piante a livello del suolo mentre, per quanto riguarda gli arbusti, puoi optare per varietà sempreverdi come tassi o rododendri, in modo da mantenere un aspetto bello e verde tutto l’anno.

Per valorizzare le piante, è preferibile optare per aree ghiaiose o pavimentazioni in legno invece di dedicare molto spazio a un grande prato. Tuttavia, ciò non ti impedisce di creare cespugli di fiori di dimensioni importanti per organizzare meglio le piante e conferire un senso di profondità al giardino.