SAN MINIATO – Nel sorriso di Valeria onlus, pubblicato il bando per borse di studio 2021

Le Borse vengono assegnate a dieci studenti, secondo criteri di merito e reddito, per l’iscrizione al primo anno con importo di euro 300. Gli stessi, proseguendo gli studi con un percorso regolare, potranno riavere il premio anche per l’iscrizione al terzo anno con importo di euro 400 e infine per l’iscrizione ad un corso di Laurea con importo di euro 500. In totale 30 borse, per 12.000 euro complessivi, a sostegno di ragazzi meritevoli nel loro percorso scolastico, cui si aggiungono altri 1.000 euro per due borse di studio in ricordo di Katiuscia Mariani destinati ai migliori diplomandi dell’Istituto Cattaneo di San Miniato. Le domande, i cui modelli sono consultabili e scaricabili dal sito www.nelsorrisodivaleria.org , scadono il 30 Settembre e possono anche essere inviate, con la documentazione, per e-mail a info@nelsorrisodivaleria.org . Info 338.8888851 (a Sonnino: 349.5134229).Preavviso per i soci: Assemblea annuale sabato 26 Giugno a San Miniato, Villa Sonnino, ore 12 e a seguire pranzo. A breve i dettagli con la convocazione ufficiale e le prescrizioni (residue) anti covid 19.Lucio Tramentozzi.