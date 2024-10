Web, tablet e smartphone: Fondazioni Lottomatica-Longevitas formano anziani

Rendere i cittadini over 65 più consapevoli e più capaci di difendersi. È questo il principio guida del progetto ‘Digitalmente Attivi’, promosso dalla Fondazione Longevitas in collaborazione con la Fondazione Lottomatica, per formare le persone anziane sull’uso delle nuove tecnologie, dal tablet allo smartphone per sfruttare al meglio le potenzialità del web in termini di relazioni e servizi e imparare anche a smascherare le truffe. “In un mondo in cui tutto si sposta sul digitale, dal contatto con la pubblica amministrazione a quello con il proprio medico di famiglia, ma anche per effettuare le spese on-line, diventa ormai necessario superare il gap digitale dei senior”, ha spiegato Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas. Fondazione Lottomatica, da parte sua, “crede nella possibilità di restituire attraverso dei progetti di sviluppo un pezzo delle sue competenze- ha detto il presidente Riccardo Capecchi– E’ importante creare delle occasioni per aiutare le persone ad imparare”. ‘Digitalmente Attivi’ arriverà in cinque regioni (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Toscana) dove saranno organizzati degli incontri di formazione digitale della durata di 4 ore, di cui 2 dedicate a laboratori interattivi.