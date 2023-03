Vino, la wine passion accende Verona con Vinitaly And The City

Il fuori salone dedicato al pubblico e agli appassionati in programma, che colorerà il centro storico scaligero in un mosaico di 50 appuntamenti, è stato presentato a Verona in conferenza stampa alla presenza dei vertici di Veronafiere e di, assessore Attività produttive e commercio Comune di Verona;, assessore alla Mobilità Comune di Verona,, vicepresidente della Provincia di Verona e, commissario responsabile Servizi vigilanza stradale e viabilità della Polizia Municipale di Verona.E a fare da quartiere generale nella capitale del vino sarà il triangolo tra(Loggia di Fra Giocondo, Loggia Antica, Torre dei Lamberti),, dove si concentreranno la gran parte degli eventi e le lounge per i tasting.Per, presidente di Veronafiere: “Vinitaly è una grande opportunità per Verona così come Verona è una grande opportunità per Vinitaly proprio grazie al fuori salone che, quest’anno, concentra in quattro giorni un calendario che spazia dall’arte alla cultura e alla musica fino ad arrivare al vino, fil rouge di tutta la manifestazione. Un legame forte e simbiotico, quello tra la fiera e la città – ha concluso il presidente Bricolo – che intendiamo rafforzare sempre di più attraverso progetti di qualità come Vinitaly and the City, in grado di coinvolgere istituzioni locali, cittadini, appassionati e turisti”.“Per i nostri espositori e operatori professionali, Verona rappresenta un valore aggiunto che amplifica la vocazione business della fiera – ha commentato l’amministratore delegato di Veronafiere,-. Una propensione che vogliamo potenziare sempre di più, rimarcando la diversità di target tra Vinitaly e Vinitaly and the City, che da quest’anno ritorna sotto la nostra regia organizzativa. Verona è un palcoscenico internazionale straordinario – ha aggiunto infine Danese – che la fiera contribuisce a valorizzare anche attraverso la visibilità mediatica che Vinitaly genera ogni anno in Italia e all’estero: nel 2022 quasi 4miliardi di audience nella settimana clou della manifestazione”.Ad aprire il palinsesto di Vinitaly and the City il 31 marzo sarà “” organizzato per il fuori salone da, la fiera d’arte moderna e contemporanea che il prossimo ottobre taglierà il traguardo della 18^ edizione. Una narrazione immersiva per scoprire l’iperbolica vita dell’artista italiano tra i più noti e quotati al mondo, tradotta in parole da, esperto di arte contemporanea, volto di Sky Arte e voce di Radio Rai e messa in musica dae da(ore 21.00, Loggia di Fra Giocondo, Piazza dei Signori).

All’ombra di Dante, protagonista anche della mostra “” curata dache sarà presentata il 1°aprile (dalle 15.00 alle 16.00), nella Loggia di Fra Giocondo si trova il cuore di Vinitaly and the City, la grande, dove sarà possibile degustare varietà da tutta Italia prima di avventurarsi nella, nella Loggia Antica, con le proposte diLa– official partner della rassegna – illuminerà le architetture della Corte della Signoria degli Scaligeri, mentre ilporterà l’asticella dei brindisi a quota 84 metri, nella terrazza panoramica della. La geografia enologica made in Italy si ridisegna invece nel Cortile Mercato Vecchio, ospite per l’occasione di ambasciate dal Lago di Garda, con il, alla provincia di Treviso,, fino alla punta dello stivale con la. Qui si terranno anche idi Vinitaly and the City condotti dall’enologa e wine writer, uno spazio di dibattito e confronto tra pubblico e produttori. Si contenderanno infine il Cortile del Tribunale in una rassegna di istantanee dal panorama vinicolo di tutto il Paese, la guidae la, protagoniste di degustazioni e tasting con vini premiati e curiosità enogastronomiche.Tra le novità più suggestive in programma, il lancio delladi Vinitaly and the City in legno di botte di castagno realizzata da, il liutaio che ha firmato le chitarre di star come Bruce Springsteen, Keith Richards e Joe Walsh (1°aprile dalle 19.00 alle 20.30 alla Logia di Fra Giocondo). Dopo L’evento la wine guitar troverà casa all’in Piazza Bra dove trasformerà in rockstar gli stessi wine lover, che potranno cimentarsi in una jam session ad alto contenuto enoico.Non mancano gli appuntamenti letterari, in collaborazione con la libreria, che domenica 2 aprile entra nel palinsesto della manifestazione con tre introduzioni a tema enogastronomico.(figlio d’arte e chef del ristorante Crotto Valtellina, oltre che noto volto televisivo) parlerà del suo “”, edito da Gribaudo (ore 15), mentrepresenterà il libro “”, scritto conper Mondadori Electa (ore 19). E la parola passa dai giudici al podio di, con, vincitore dell’edizione 2023, che lunedì 3 aprile (ore 18) porterà in Piazza dei Signori, sempre alla Loggia di Fra Giocondo, tutta la grinta di “”, edito da Baldini + Castoldi.A Vinitaly and the City spazio anche all’icon la presentazione ufficiale del ‘metodo Caporale: un nuovo modo per valutare le bollicine’: un brevetto unico e originale messo a punto da Tommaso Caporale, giornalista e volto televisivo noto come Mister Bollicine, che consente la(2 aprile, Loggia di Fra Giocondo alle 21.00).Vinitaly and the City sarà aperto con il seguente orario: venerdì 31 marzo 18:00-23:00 (inaugurazione ore 18.30 con, lo spumante subacqueo della cantinadi), sabato 1° aprile 15:00-23:00, domenica 2 aprile 15:00-23:00, lunedì 3 aprile 18:00-23:00. Fino al 30 marzo è possibile acquistare il biglietto (1 calice, 4 token degustazioni, 1 token esperienza e accesso alle lounge dell’evento) in prevendita online al costo di € 16,50; in sede di evento (dal 31/03 al 03/04) si potrà acquistare il biglietto sia al desk in Piazza dei Signori che online al costo di €20.

Vinitaly and the City è organizzato da Veronafiere in collaborazione con Comune di Verona, Provincia di Verona e Fondazione Cariverona.

Automotive partner: Volkswagen

Partner ufficiale: Banca Passadore

Partner tecnico: Amia

Official carrier: Trenitalia

Programma completo, info e shop su vinitalyandthecity.com.