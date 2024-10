Vino, il vitigno Canaiolo protagonista ad Asciano

Tradizionalmente considerato il “gregario” del Sangiovese, il Canaiolo Nero è un vitigno autoctono toscano noto per ammorbidire l’acidità spiccata del “principe” dei vini toscani, donando al blend note floreali e fruttate. Oggi, questo vitigno storico diventa protagonista in purezza grazie alla Cantina Poggio alle Monache di Asciano, guidata da Alessandra Giardi e Alessio Magi, con la loro etichetta Axianum, una novità assoluta per il territorio.

Alcuni sinonimi del Canaiolo, come “Canina” e “Cagnina”, suggeriscono un collegamento con la rosa canina, probabilmente per il retrogusto leggermente amarognolo del vino. L’origine del nome “Canaiolo” potrebbe derivare dal termine latino “dies caniculares”, che indicava i giorni più caldi dell’anno, tra luglio e agosto, quando le uve iniziano a cambiare colore. Questo vitigno era già menzionato nel XIV secolo nel Trattato dell’Agricoltura di Pier de Crescenzi, che lo descriveva come “bellissima uva e da serbare”, con il nome di “Canajuola”.

La decisione di produrre un Canaiolo Nero in purezza nasce dal desiderio di valorizzare un vitigno che ben si adatta al terroir unico di Poggio alle Monache, ricco di tufo, argille, sabbie marniche e pietrisco. “Nel nostro territorio – raccontano Giardi e Magi – il Canaiolo trova il suo luogo ideale per esprimersi al meglio.”

Il processo di vinificazione prevede una fermentazione spontanea a temperatura controllata in cemento, con una macerazione di circa 18 giorni. Successivamente, il vino affina in barrique di secondo passaggio e acciaio per un anno, per poi riposare in bottiglia per almeno tre mesi, un passaggio che contribuisce a perfezionare la sua struttura e complessità.

Axianum si distingue per il suo colore rosso rubino brillante e per i suoi aromi di frutti di bosco, fiori e erbe aromatiche. Al palato, offre una trama tannica levigata, con un finale succoso e avvolgente, che ne fa una scelta raffinata per gli amanti dei vini di carattere e tradizione.