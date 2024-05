Cucina, Alcide Gourmet porta in Valdelsa i Sapori di Maremma

Alcide Club Gourmet porta in Valdelsa i cibi e i vini della costa toscana del sud con la quarta edizione di “Sapori di Maremma”. Questa volta arriva al Ristorante Alcide di Poggibonsi lo chef Massimo Bucci dell’Osteria del Mare del Bagno Cerboli di Follonica e dell’Osteria Morgante di Gavorrano, dedicata ai prodotti a km 0 del geoparco delle Colline Metallifere.

Massimo Bucci presenterà la sua famosa “Carbonara di Mare del Cerboli”, un piatto fortunato che da quasi 15 anni è uno dei must dell’offerta gastronomica di Follonica.

“Siamo giunti alla quarta edizione – dice Roberta Ancillotti – e credo che già questo spieghi il favore che incontra questa serata dedicata alla maremma. Credo sia importante valorizzare i prodotti tipici della nostra Toscana e le ricette che chef sapienti come Massimo sanno ogni volta reinterpretare senza perdere il contatto con la tradizione”.

Sarà una cucina a quattro mani con la brigata di Alcide, guidata dallo chef Loris Parigi, che proporrà come secondo piatto una rivisitazione della ricetta storica di Maria Ancillotti, la sogliola alla Vernaccia di San Gimignano. Questa nuova versione è dedicata alla Costa d’Argento della Maremma Toscana così la sogliola lascia il posto al filetto di rombo dell’Argentario e la Vernaccia a una riduzione di Ansonica, il vino simbolo, il più antico, di questo magnifico terroir che attira sempre più famosi vigneron.

Anche gli antipasti sono un mix delle cucine di Cerboli, Morgante e Alcide. Si va dalle Acciughe e mascarpone su crostone ai cereali di Morgante, alla Mousse di Baccalà con cracker al nero di seppia di Alcide, alle Alici con cipolla caramellata su letto di fette d’arancia del Cerboli, per finire con i Bocconcini di Baccalà croccante con guacamole e maionese al ginger di Alcide.

Il dessert ripropone i Cialdoni fatti a mano del Fornaio di Caldana che tanto successo hanno ottenuto nella scorsa edizione. Un prodotto pressoché unico, l’antenato dei nostri brigidini, cotto con le famose pinze e girato a cono, ancora caldo, solo con le sapienti mani della forneria, uno per uno. Era un dolce per le feste religiose, comunioni e cresime soprattutto. Oggi il Fornaio di Caldana è forse l’unico a conservare la preparazione originale.

Massimo Bucci preparerà una mousse di ricotta del Caseificio Saba con una sua fantasia a completamento del Cialdone di Caldana.

In abbinamento troveremo a ogni portata un vino di verso. Dalle bollicine brut e il vermentino di Poggio Argentiera, fino al Viognier e all’Ansonica sempre di Poggio Argentiera. Per finire, sul dessert, scopriremo un insolito passito rosso della Maremma con Alicante e Aleatico, equamente divisi.

Durante la serata sarà presentata la nuova Guida di Repubblica, attualmente in tutte le edicole d’Italia, dedicata proprio a due delle capitali della Maremma: Grosseto e Castiglione della Pescaia.